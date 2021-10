Opositora ve 'racismo' en declaración de Borrell sobre comicios en Venezuela

Caracas, 17 oct (EFE).- La opositora venezolana Delsa Solórzano calificó este domingo de 'racistas' las palabras del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien dijo el viernes que las elecciones en Venezuela no son como las de Suiza, debido a que 'el régimen venezolano es el que es'.

'Según Josep Borrell, como no somos Suiza, tenemos menos derechos. Esta infeliz declaración de ese señor no solo evidencia que su objetivo es legitimar (al presidente Nicolás) Maduro, sino que por lo menos debe calificarse de racista. Lo que le faltó fue decirnos 'sudacas'', escribió en Twitter.

Solórzano dijo esto al responder a un mensaje de la exdiputada del Parlamento Europeo Beatriz Becerra, quien también criticó las palabras de Borrell por 'renunciar', según ella, a la demanda de la UE de que Venezuela tuviera elecciones 'libres, transparentes, creíbles y justas'.

El alto representante del bloque comunitario defendió el viernes el envío de una misión de observación electoral a los comicios locales y regionales del próximo 21 de noviembre en Venezuela.

'A mí me parece razonable que haya un esfuerzo, no para apoyar a la oposición, sino de que haya garantías para que las elecciones sean, lo máximo posible, libres', indicó en una rueda de prensa en la sede la delegación de la UE en Washington, al término de su visita de dos días a la capital estadounidense, donde se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken.

No obstante, 'las elecciones en Venezuela no son como las elecciones en Suiza, el régimen venezolano es el que es, bien lo sabemos', subrayó Borrell.

'Que alguien me explique en qué perjudica a la oposición y al proceso electoral que mandemos la misión que trate de observar y denunciar si las condiciones no se cumplan', concluyó el responsable europeo, a la vez que insistió en que la misión 'no legitima' el proceso.

El político español además aseguró que EE.UU. apoya el envío de la misión de observación electoral europea a los comicios de Venezuela.

'Si EE.UU. hubiera estado en contra del envío de la misión de observación electoral a Venezuela, lo habría dicho. Hay silencios que son muy explícitos', indicó Borrel sobre la postura de Washington al respecto, al tiempo que recalcó que fue uno de los temas tratados en el encuentro con su homólogo estadounidense.

El próximo 21 de noviembre, Venezuela celebrará las elecciones regionales y locales, en las que los ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados que conforman el país y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos. EFE

