Opositora venezolana critica método del Gobierno para vacunar contra covid-19

Caracas, 30 may (EFE).- La opositora venezolana Delsa Solórzano criticó este domingo que el Gobierno esté utilizando el denominado Sistema Patria como método para citar a las personas a que acudan a vacunarse contra la covid-19, pues el antichavismo sostiene que este esquema es usado para el 'control social'.

'¿Cómo calificar a los cómplices del régimen que juegan con la vida y la salud de los venezolanos? Se burlan de nuestros adultos mayores, señalando que solo tienen prioridad para vacunarse los que tienen 'carnet de la patria'', dijo Solórzano en un mensaje en Twitter.

La opositora acompañó el mensaje con un vídeo en el que observa a una mujer que, aparentemente, está organizando a un grupo de personas que están en una fila esperando para vacunarse, mientras les dice que 'por el auge' que hay 'el día de hoy' se atenderán con 'prioridad al personal que le llegó el mensaje -de texto- por medio del carné de la patria'.

'No vamos a decir que no vamos a atender al que no le llegó el mensaje, también lo vamos a atender', continúa la mujer en el material, mientras señala que está elaborando una lista con el partido de Gobierno.

El Gobierno venezolano anunció el viernes que este fin de semana comenzaría con la vacunación 'masiva' de la población contra la covid-19 y que para su organización utilizaría el Sistema Patria, un esquema que utiliza para otorgar ayudas sociales y que es cuestionado por la oposición debido a que consideran que es usado para el 'control' de la sociedad.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que este sistema funcionaría de forma aleatoria tomando en cuenta los sectores prioritarios y que quien no desee inscribirse en el mismo entonces deberá hacerlo en un registro que se habilitará en la web de su cartera.

Venezuela se mantiene, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19.

En el país se desconoce con precisión la cantidad de vacunas que han llegado, debido a que los datos ofrecidos por las autoridades son contradictorios.

Según la última declaración del presidente Nicolás Maduro sobre el tema, el país añadió 1.300.000 vacunas procedentes de China, pero el dato anterior a este es incierto.

Hasta el sábado el país acumulaba un total de 231.443 casos y 2.615 muertes a causa de la covid-19, según cifras oficiales. EFE