Opositora venezolana propone elección para renovar el liderazgo antichavista

Caracas, 24 nov (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado, una de las voces más radicales entre los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro, propuso este miércoles 'una gran elección popular' para elegir un nuevo liderazgo antichavista que 'conduzca a Venezuela hasta su libertad'.

'Esta es mi propuesta: convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad, hagamos una gesta épica, sin (Consejo Nacional Electoral) CNE tramposo, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles', dijo Machado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La política hizo esta propuesta tras las elecciones locales y regionales del pasado domingo en las que el chavismo obtuvo una amplia victoria con la participación del 42,26 % del electorado y en las que participó el bloque opositor, con escasas excepciones, y en la que estuvo una misión de observación de la Unión Europea (UE).

No obstante, Machado consideró que el '70 % que no participó' y aseguró que 'nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones' de los vencedores, si bien no detalló cómo obtuvo el dato de 70 % de abstención ni argumentó su tesis.

Afirmó que quienes no acudieron a votar, como ella misma, no lo hicieron 'por indiferencia' o porque no les 'guste votar', sino en un 'acto de conciencia y coraje cívico'.

Machado criticó a los opositores que acudieron a las elecciones, a los que calificó como 'jefes de la derrota', por estar 'jactándose porque llegaron de segundo o de tercero' en la votación.

'Una vez mas pretenden culpar el pueblo de Venezuela de su fracaso, ya basta, respeten al pueblo', exigió.

Por eso, pidió una elección para renovar el liderazgo y así 'lograr un resultado diferente'.

'Tenemos que cambiarlos. ¿Quieres que continúe el G-4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto?', preguntó en referencia a los cuatro mayores partidos de la oposición, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Acción Democrática, que han liderado el antichavismo en los últimos años.

A su juicio, 'para avanzar' es necesaria 'una nueva dirección política' que 'no se doblegue' y 'traicione'. EFE

