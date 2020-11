Ordenan detención del secretario general del CNA en Sudáfrica por corrupción

Johannesburgo, 10 nov (EFE).- La Policía de Sudáfrica emitió hoy una orden de detención contra el secretario general del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA), Ace Magashule, en relación con un supuesto caso de corrupción.

La orden de arresto, firmada por la Fiscalía, se refiere a su presunto papel en la asignación en 2014 de un contrato de auditoría de asbesto por valor de 250 millones de rands (unos 13,5 millones de euros) en la provincia de Free State (centro), donde ejercía entonces como jefe del gobierno local.

Magashule, que se espera que comparezca ante un tribunal este viernes, estaría acusado de apropiarse de hasta diez millones de rands (unos 542.000 euros), según la prensa sudafricana.

En declaraciones a medios locales, el secretario general del CNA reivindicó hoy su inocencia.

'Si sucede (la detención), sucede, pero no estoy preocupado en absoluto porque sé que no he hecho nada malo, como ciudadano sudafricano respetuoso de la ley', aseguró Magashule.

La corrupción es un problema grave en Sudáfrica que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, se ha comprometido a combatir, si bien con escaso éxito hasta la fecha.

Con el país controlado políticamente por el CNA) -movimiento en el que militó Nelson Mandela y partido que gobierna Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994-, las acusaciones salpican desde a dirigentes oficialistas locales a parlamentarios nacionales.

Hasta tal punto la corrupción está extendida que, en un movimiento sin precedentes, Ramaphosa dirigió a finales de agosto una carta pública a sus camaradas en la que admitía que el CNA no es el único culpable de este mal, pero es el 'acusado número uno'.

Ramaphosa, de hecho, ascendió al cargo a comienzos de 2018 -en sustitución de Jacob Zuma, forzado a dimitir en medio de numerosos escándalos- enarbolando la bandera de una vuelta a la integridad, tanto para el país como para el partido gobernante, y con similares compromisos revalidó el poder en las elecciones en mayo de 2019. EFE