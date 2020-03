Ordenan trasladar a centro adecuado a autor de puñalada a Bolsonaro en Brasil

Río de Janeiro, 2 mar (EFE).- Un juez brasileño ordenó este lunes el traslado del camarero que apuñaló en septiembre de 2018 al entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro desde el presidio de máxima seguridad en que está recluido a un centro adecuado en el que se le pueda ofrecer tratamiento.

La decisión beneficia a Adelio Bispo de Oliveira, que está detenido desde que el 6 de septiembre de 2018 atacó a cuchilladas al actual jefe de Estado de Brasil durante un mitin electoral en la ciudad de Juiz de Fora.

De Oliveira fue absuelto en junio pasado de la acusación de intento de homicidio debido a que la Justicia determinó que no es imputable por sus trastornos mentales, ya que los especialistas le diagnosticaron 'trastorno delirante persistente', pero el juez responsable por su sentencia ordenó su reclusión provisional hasta que los médicos determinasen que no es peligroso.

El mismo juez que lo absolvió ordenó que se le mantenga custodiado en la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Campo Grande, la capital del estado de Mato Grosso do Sul, y descartó su posible traslado a un hospital psiquiátrico.

Pero el juez quinto federal penal de Campo Grande, Dalton Igor Kita Conrado, ordenó este lunes que se le traslade a un centro en el que pueda recibir tratamiento adecuado para sus trastornos mentales.

'Adelio Bispo no es imputable (no puede ser responsabilizado penalmente) y por eso no puede permanecer internado en un establecimiento penal destinado al encarcelamiento de condenados y que no posee espacio destinado al tratamiento adecuado a la patología reconocida en la sentencia en la que fue condenado', según la decisión del juez de Campo Grande.

De acuerdo con la nueva sentencia, el autor del ataque 'tiene que ser internado en lugar apropiado al cumplimiento de la medida de seguridad que se le impuso, es decir con estructura, equipo técnico y medicinas necesarias para el tratamiento a su enfermedad mental'.

El magistrado estableció un plazo de 30 días para el traslado de De Oliveira, pero el lugar de la reclusión tendrá que ser decidido por un juez de la ciudad de Juiz de Fora, la urbe en la que se registró el atentado.

El juez agregó que su permanencia en un presidio de máxima seguridad es 'inviable' y puede agravar sus problemas de salud.

Bolsonaro, que en la época del atentado ya lideraba las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018, sufrió graves heridas en el abdomen que le obligaron a pasar por el quirófano en cuatro ocasiones, las dos últimas cuando ya era presidente.

Su agresor fue absuelto pese a que la Fiscalía lo acusó de violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y alegó incluso que el agresor puso 'en riesgo el régimen democrático' al intentar 'interferir en el resultado de las elecciones'.

Según los fiscales, Bispo planeó el ataque con antelación con el objetivo de excluir al hoy mandatario, en el poder desde el pasado 1 de enero de 2019, de la carrera presidencial.

Esa tesis contrastó con el alegato de la defensa del autor de la puñalada, según el cual el ataque fue fruto de 'una mente atormentada y posiblemente desequilibrada' por causa del trastorno mental que padece.

El agresor de Bolsonaro alegó al ser detenido que discrepaba de las ideas políticas y religiosas del líder ultraderechista. EFE