Organización de MotoGP confirma el reglamento técnico a partir de Losail

Madrid, 23 mar (EFE).- La organización del campeonato del mundo de MotoGP, además de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) han confirmado este lunes que el reglamento técnico del mundial se regirá por los elementos empleados en los entrenamientos de Losail, a pesar de que no se pudiese disputar el Gran Premio de Catar de MotoGP como consecuencia de la crisis mundial del coronavirus.

La principal cuestión en este aspecto del Reglamento Técnico es la homologación del motor, que debe tener la misma especificación para toda la temporada, con las únicas excepciones de las fábricas que o bien no han ganado o no han hecho determinado número de podios en la categoría, casos de la austríaca KTM y la italiana Aprilia, además de disponer de dos diseños de carenado homologables para toda la temporada y piloto.

En un comunicado difundido hoy por la organización del campeonato se explica que 'normalmente, la especificación del motor para la temporada se homologa el jueves del primer Gran Premio, al igual que el primero de los dos carenados aerodinámicos', pero a pesar de cancelarse la carrera de MotoGP en Losail esa cita sigue siendo el punto de partida oficial de la temporada y el punto en el que las reglas para la homologación comienzan a aplicarse.

Así, la FIM, la Asociación de Equipos (IRTA), la Asociación de Fabricantes (MSMA) y la empresa organizadora del campeonato, Dorna Sports, están de acuerdo en que, por razones de igualdad y equidad, la homologación se hará de manera remota y digital lo antes posible.

'En circunstancias normales, las fábricas tienen dos opciones; o pueden proporcionar una lista de piezas de motor de muestra a la organización, con un medio de comparación de los motores utilizados durante la temporada para verificar que no se realicen cambios, o pueden proporcionar dibujos digitales', señala la nota difundida por Dorna.

'Normalmente, cada fábrica elige suministrar un motor de muestra completo o una muestra con todas las partes que contiene el motor', explica el comunicado y que diferencia a pilotos oficiales de los de los equipos independientes.

'Honda es la excepción, ya que fueron el único fabricante que suministró todas sus piezas de motor en Qatar, mientras que el resto de fábricas no pudieron hacerlo debido a las circunstancias, y en su lugar enviaron sus motores de muestra a la organización, que debe coincidir con los de las motos que inicien la competición en 2020', se afirma en la nota.

Además, todos los equipos deben suministrar dibujos digitales del primer carenado de cada piloto para ser homologados, si están dentro de las restricciones técnicas proporcionadas en el Reglamento Técnico.

Todos los estamentos involucrados en el desarrollo del campeonato están de acuerdo en intentar simplificar al máximo el proceso, si bien ello no implica que las fábricas no puedan continuar desarrollando elementos de la moto que no estén sujetos a homologación durante la temporada y, por tanto, también durante este proceso de transición hasta que la crisis del coronavirus permita iniciar la competición. EFE