Organización de veteranos paga un anuncio anti-Trump en Florida

Miami, 14 oct (EFE).- Estados Unidos recuperará la 'credibilidad' y el trabajo de las tropas desplegadas en el exterior se hará 'más seguro' si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca, según los promotores de una campaña para pedir a los excombatientes y los hispanos de Florida que no voten por Donald Trump en estas elecciones.

'Los últimos cuatro años han sido en gran medida dolorosos para los veteranos y sus familias', señaló a Efe Jon Soltz, veterano de Irak y uno de los fundadores de VoteVets.

La iniciativa, que, según Soltz tiene el respaldo de más de 700.000 simpatizantes, incluidos veteranos, familias de militares y civiles, pagó junto con el sindicato UNITE HERE un aviso publicitario 'anti-Trump' en español que se emite a partir de este miércoles en el área de Orlando, en el centro de Florida.

En el aviso se lamenta el maltrato del presidente Donald Trump a los veteranos y a los puertorriqueños, muchos de los cuales se asentaron en Florida y especialmente en el área de Orlando después de que el huracán María devastara Puerto Rico en 2017 y hoy forman una comunidad de 1,3 millones de personas.

Soltz recordó que el republicano comenzó su campaña electoral en 2016 'burlándose de los prisioneros de guerra' como el senador John McCain (1936-2018) y después 'insultó' a la familia de un soldado musulmán muerto en Irak en 2004 y distinguido con una 'Estrella Dorada' del Ejército estadounidense.

El aviso publicitario presenta a un padre de otra 'Estrella Dorada', en este caso Nelson Rodríguez, un soldado puertorriqueño que murió en Afganistán.

'Trump degrada a los puertorriqueños, dice que no contamos, que no importamos. Yo no voy a dejar que Donald Trump escupa sobre la tumba de mi hijo', dice el padre del boricua en el aviso.

En unas declaraciones a Efe, el padre, también llamado Nelson Rodríguez, dijo que 'ningún presidente' ha tratado a los puertorriqueños y a los veteranos tan mal como Trump y le acusó de 'no tener corazón'.

FALTA DE RESPETO HACIA VETERANOS Y PUERTORRIQUEÑOS

Trump, que se enfrentará el próximo noviembre en la urnas al demócrata Biden, padre de un veterano de Irak, 'ha faltado el respeto a los veteranos, a menos que crea que le serán leales a él, y solo a él', dijo, por su parte, Soltz.

'Es repugnante' que llamara a los excombatientes 'tontos' y a aquellos 'muertos en la guerra 'perdedores'', agregó.

Soltz subrayó que el aviso busca mostrar la 'gran falta de respeto' de Trump a quienes sirvieron y murieron en la guerra como también su 'continua degradación a Puerto Rico y a los ciudadanos estadounidenses que viven allí y vienen de allí'.

Una de las prioridades actuales de los excombatientes es 'proteger la atención que reciben del Departamento de Asuntos de Veteranos, que Trump ha intentado privatizar', señaló Soltz.

Sin embargo, dijo que estos ciudadanos comparten las mismas preocupaciones que todos los demás: Quieren que esta pandemia se maneje mejor, buenas opciones de atención médica que sean asequibles y mantener la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), aprobada bajo el Gobierno Obama-Biden y que Trump busca derogar.

Para Soltz, el 'Ejército de Estados Unidos conserva su credibilidad como institución, y eso es una señal de cuán grande es', pero el país 'ha perdido mucha credibilidad y eso dificulta el trabajo de nuestras tropas'.

'Donde se despliegan, necesitan ganarse corazones y mentes. Las palabras y acciones de Trump han hecho que sea mucho más difícil para nuestras tropas. Son ellos los que tienen que responder por sus palabras, cuando se despliegan', explicó. EFE