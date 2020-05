Organizaciones intentan rescatar un delfín atrapado en el puerto de Ámsterdam

La Haya, 3 may (EFE).- Varias organizaciones de ayuda a animales están tratando este domingo de rescatar un delfín atrapado desde el sábado en la zona del puerto de Ámsterdam, después de haber seguido a un buque de carga desde Francia hasta Países Bajos en un viaje de tres días.

El delfín, del tipo nariz de botella, lleva más de 24 horas atrapado en la zona del embarcadero de la capital holandesa y, según la fundación de rescate de animales Stichting Dierenambulance Velsen, este es 'un caso muy raro, porque nunca ha habido animales vivos' de este tipo en el puerto, al menos según Larissa Beck, que lleva trabajando diez años para esta organización.

El animal empezó su viaje en Francia y, al seguir a un buque de carga, logró introducirse por las esclusas de la bahía de IJmuiden, hasta el Canal del Mar del Norte. Así, llegó a Ámsterdam ayer, sábado.

En un comunicado, la Fundación holandesa SOS Dolfijn explica que el delfín 'nadó activamente' desde Francia y se encuentra sano, 'ha comido recientemente y no ha perdido peso', a pesar de estar atrapado en una zona concurrida del puerto de Ámsterdam, pero piden no acudir a curiosear para 'no interrumpir el esfuerzo de ayudarle' a salir de ahí.

La fundación tiene en cuenta 'todos los escenarios posibles', después de tratar sin éxito de dirigir al animal hacia la zona de acceso al puerto y asegura que 'habrá que ayudarle de todos modos' porque 'para llegar al mar, este delfín tendrá que volver a atravesar las esclusas'.

En un primer momento, sospechaban que se trataba de uno de los delfines más famosos de Europa, Jean Floc'h de Bretaña, también conocido como el delfín 'Gaspar', un macho adulto de tres metros de largo, aunque, por las imágenes, SOS Dolfijn cree que puede ser Zafar, otro ejemplar solitario de delfín conocido por su contacto con nadadores en la ciudad portuaria de Brest, también en la Bretaña francesa.

'Nadó durante tres días desde Francia a Países Bajos; no haces eso si estás muy enfermo', apunta la fundación, para tranquilizar sobre el estado de salud del delfín, y subraya que hay suficientes peces en la zona para que pueda alimentarse, pero 'el agua salobre del puerto puede causar, por ejemplo, problemas de piel al delfín, a largo plazo', lamentan. EFE