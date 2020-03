'Ori and the Will of the Wisps', un viaje de cuento a través del videojuego

Madrid 11 mar (EFE).- El vidojuego 'Ori and the Will of the Wisps', disponible desde hoy para Xbox y PC, propone un emocionante y cautivador viaje de aventuras a través del videojuego de una secuela que supera a su antecesor en todos los aspectos.

Los bonitos gráficos de la nueva entrega, que firma Moon Studios, parecen sacados de un cuento para niños pero esconden una forma de jugar digna de los juegos de plataformas más exigentes.

'Ori and the Will of the Wisps' llega justo cinco años después de su primera entrega, 'Ori and the Blind Forest', y lo hace con una propuesta ambiciosa, y con claras influencias de Estudio Ghibli, y acompañado por una impresionante banda sonora.

Los jugadores se ponen a los mandos de Ori, un espíritu guardián blanco, que tiene que hacer frente a un viaje lleno de peligros, rompecabezas y pruebas para encontrar su propio destino.

En su camino explorará un amplio mundo, exótico y de gran belleza, cargado de detalles. El bosque en el que se desarrolla el juego, está recreado con una atmósfera onírica y detallada, llena de color, y en el que abundan las criaturas peligrosas.

El nuevo título, perteneciente al género 'metroidvania' está incluido en el Xbox Game Pass, y es un ambicioso juego de plataformas, con elementos de exploración y combate, que promete cumplir con las expectativas de los jugadores. EFE