Oriente Medio protesta con máscaras de Dalí mientras canta Bella Ciao

Sarah Mohamed Qassem

El Cairo, 18 dic (EFE).- A lo largo y ancho de Oriente Medio, manifestantes y artistas reclaman cambios polítcos con monos de trabajo rojos y máscaras de Salvador Dalí mientras cantan 'Bella Ciao', el himno partisano antisfascita italiano que se está convirtiendo en la banda sonora de la revolución en los países árabes.

Películas y series exitosas se están convirtiendo en elemento del que beben estéticamente las protestas en todo el mundo: en Irak y el Líbano, así como en Palestina y en Siria, la imagen ha salido de la serie 'La Casa de Papel' y de su recuperado 'Bella Ciao'.

La canción antifascista, himno en la Segunda Guerra Mundial, y los disfraces del imaginario asalto a la Fábrica de la Moneda y Timbre son ahora un símbolo de resistencia en las protestas contra la corrupción y la represión.

DALÍ EN IRAK

Cuando los íraquíes en Bagdad y en el sur de Irak, mayoritariamente chií, comenzaron a principios de octubre una ola de protestas por la falta de servicios públicos, el desempleo y el mal desempeño de sus dirigentes, un grupo de Mosul, en el norte, decidió mandarles un mensaje de solidaridad.

Los integrantes de After Dark, como se llama el grupo, se pusieron las ropas que los ladrones llevan en la serie de Netflix, se colocaron las máscaras e hicieron su propia versión de la canción bajo un título no demasiado alejado del sonido en italiano: “Blaya Chara,” o 'no tiene sentido' en árabe iraquí.

“Somos muy seguidores de La Casa de Papel y queríamos llamar la atención y mostrar nuestro trabajo usando la serie', indicó a Efe Mohamed Osama, fundador de esta banda de 10 miembros.

“Cuando oímos 'Bella Ciao' en la serie, pensamos hacer algo artístico, espontáneo y dedicárselo a los manifestantes', indicó.

Explicó que en Mosul la gente no está protestando por la presión política y social. Esta ciudad fue liberada hace apenas dos años de las manos del Estado Islámico, que colocó allí su capital de terror en Irak.

Pero se pusieron manos a la obra para solidarizarse con la gente en otras partes del país.

Ellos mismos hicieron las máscaras y usaron ropa que ya tenían para grabar un video clip en un día con un coste de 150 dólares.

'A la gente le encantó', afirmó, agregando que 'el clip hubiera tenido aún más éxito si no hubiera habido continuos cortes de internet en el país', una de las medidas que tomó el Gobierno para tratar de atajar las manifestaciones.

CANTANDO EN EL LÍBANO

After Dark no ha sido el único grupo en Oriente Medio que ha encontrado inspiración en 'Bella Ciao', una canción que se ha convertido también en telón de fondo sonoro en las protestas en el Líbano.

La banda libanesa Siba conoció también la tonada italiana a través de “La Casa de Papel' y decidieron tocarla en las protesta.

“Queríamos hacer una expresión artística para la revolución, así que mezclamos la canción con nuestras letras libanesas', dijo a Efe Karim Shaarani, de 32 años y mánager de este grupo formado por adolescents.

Shaarani explicó que difundieron la canción al cuarto día de las protestas que emergieron el 17 de octubre contra el Gobierno y que ha sido celebrada en todas las plazas del Líbano e incluso de fuera.

Y MÁS ALLÁ...

Pero el impacto de la mezcla entre “La Casa de Papel” y “Bella Ciao” también ha llamado la atención de otros artistas en la zona.

La celebridad e influente palestina Azza Zarour también se inspiró en la canción y sacó su propia versión -respetando la letra original- en su canal de Youtube logrando más de 6.5 millón de visitas.

Varios artistas han hecho versiones de la canción también en Siria con distintas letras.

Una banda amateur repitió en las redes sociales la escena en la que el “Profesor” y su hermano “Berlín” cantan por primera vez la canción antes de intentar el asalto.

En la escena uno de los dos interpreta a un seguidor del Gobierno de Bachar al Asad y el otro a un opositor al régimen culpándose mutuamente de la devastación del país mientras la canción suena en el fondo.EFE

