Oriol Romeu amplía su contrato con el Southampton

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El centrocampista español Oriol Romeu ha ampliado hasta junio de 2023 con contrato con el Southampton, informó el club inglés en un comunicado.

El tarraconense, formado en la cantera del Barcelona, en cuyo primer equipo llegó a debutar, jugó posteriormente en Chelsea, Valencia y Stuttgart antes de llegar al Southampton en 2015. Así mismo formó parte de la selección nacional sub'17 que se proclamó campeona de Europa en 2008 y llegó hasta la sub'21.

Oriol Romeu, de 29 años, ha sido uno de los mejores jugadores de los 'saints' estas campañas, en las que aparte de acabar dos veces entre los ocho primeros en la 'Premier' logró el pase e la Liga Europa.

El español consideró que para él 'es un privilegio' seguir en el club hasta 2023, sobre todo porque se está progresando bajo la dirección del austriaco Ralph Hasenhuttl.

'Todos vemos que algo se está formando y algo se está construyendo. El club me ha dicho que quieren que sea parte de ello y eso es un privilegio. No sabemos lo que va a pasar, pero el futuro se ve brillante. El equipo ha mejorado enormemente', consideró.

Reforzado en el centro del campo bajo la batuta de Hasenhuttl junto a James Ward-Prowse, recalcó la importancia del técnico: 'He cambiado mi forma de jugar. He aprendido cosas nuevas y creo que es un gran entrenador y lo está haciendo muy bien con nosotros. Los resultados están ahí para demostrar que no lo digo por decir'.

'Sabía que si quería jugar para Ralph tenía que mejorar en algunas facetas de mi juego, como mi físico y una mentalidad más ofensiva. Intenté cambiar esas cosas y creo que salieron bien. Me tomó un tiempo, no voy a mentir, pero creo que todavía tengo espacio para mejorar en más cosas', argumentó.

'Entrar en el área rival, donde puedo marcar o crear una oportunidad, es bonito, y tener esa sensación de marcar goles es probablemente una de las mejores que podemos tener, así que definitivamente lo estoy disfrutando y sólo quiero más', apuntó Oriol Romeu. EFE