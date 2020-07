Oriol Rosell: 'Respetamos al LAFC, pero confiamos en nuestro estilo de juego'

Orlando (EE.UU.), 29 jul (EFE).- El medio volante ofensivo, el español Oriol Rosell, que se ha convertido en uno de los jugadores claves en el nuevo esquema de juego del entrenador colombiano Oscar Pareja en Orlando City, se mostró mentalizado para el partido de cuartos de final del Torneo Regreso de la MLS que este jueves van a disputar frente al LAFC y dijo 'estar listos' para el reto.

'Conocemos muy bien como juega el LAFC, de alguna manera se parece al Barcelona por la manera como presionan arriba cuando el equipo rival quiere salir', comentó Oriol, de 28 años, que desde enero del 2018 volvió a la Liga Profesional de Fútbol (MLS) después de haber llegado por primera vez en el 2014 al Sporting Kansas City.

Rosell está convencido de que si hacen bien las cosas en el campo, como hasta ahora, al final podrán conseguir la victoria y seguir con vida en el Torneo Regreso.

'Tenemos respeto por el rival y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar porque estamos convencidos de que al final haremos bien las cosas', señaló Rosell durante una teleconferencia que ofreció este miércoles.

Ahora, en su segunda etapa en la MLS, Rossell se ha encontrado desde el inicio de la nueva temporada con la presencia de Pareja como nuevo técnico y admite que su integración ha sido muy positiva.

'Las cosas han cambiado, se ha visto que el equipo no es el mismo que en los años pasados. Físicamente estábamos muy bien, pero ahora han cambiado muchas cosas dentro de la organización', explicó el jugador español. 'Un nuevo cuerpo técnico que también nos ha dado grandes cosas'.

De acuerdo a Rosell, Pareja y su cuadro de colaboradores han trabajado en la implementación de una nueva idea de juego dentro del equipo.

'Algo que estamos usando desde este inicio de temporada y, por ahora, nos ha dado buenos resultados. Creo que la gente está muy feliz, contenta del trabajo que estamos haciendo, y están ilusionados con lo que queda por delante', analizó Rosell.

El jugador formado en La Masia no tiene ninguna duda de que el equipo de Orlando está llamado para hacer buenas cosas y trabaja en esa dirección.

'Evidentemente vamos a tener días mejores y otros peores, aunque lo fundamental será el mantener la consistencia que hemos desarrollado estos últimos partidos', destacó Rosell.

'Pienso que es un poco de todo, cuando llega un entrenador, impone su idea, sus conocimientos su forma de trabajar, la cultura y creo que estas son las cosas que han hecho y nos han llegado a la plantilla', valoró Rosell.

Pero lo que más impresiona a Rosell de Pareja es el trato y la claridad que tiene a la hora de tratar con cada jugador.

'El trato con los jugadores de todo el cuadro técnico es también muy bueno porque llevan ya mucho tiempo en el fútbol, tienen mucha experiencia y eso definitivamente se nota de manera positiva', subrayó el titular del Orlando City.

Otra cualidad de Pareja que hace sentir bien a Oriol dentro del campo es que la táctica es algo que apasiona al técnico cafetero, que vivió la experiencia de ser también jugador.

'Tácticamente, le gusta mucho, quizás por también se movió en el centro del campo, jugó en esa posición, y personalmente me ayuda mucho y me gusta porque vemos esas situaciones que a veces otros entrenadores a lo mejor no se dan cuenta', destacó Rosell.

La visión que tiene Pareja de como mover al equipo desde el centro del campo es considerado por Rosell como un plus muy importante en su desarrollo y aportación en cada partido.

'Cuando juegas en la misma posición que tu entrenador ya lo había hecho en su etapa profesional, significa que te puede ayudar en muchos aspectos', reconoció Rosell. 'Su aporte tiene doble valor ya que te forma y también hace que puedas inclinar tus preferencias de un lado o de otro en los momentos decisivos', concluyó.EFE