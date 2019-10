Ortega: 'Ahí arriba hay un Dios'

Doha, 3 oct (EFE).- El español Ortega, recompensado este jueves con la medalla de bronce por el Jurado de Apelación de los Mundiales tras ser obstaculizado por el jamaicano Omar McLeod en la final de 110 m vallas, resumió sus sentimientos con esta frase: 'Ahñi arriba hay un Dios'.

'Han sido minutos de una mezcla de emociones impresionante. Estaba esperando a que me dijeran algo, me dijeron que viniera, que me vistiera y que corriera para el estadio. Ha sido emocionante', relató con respecto al momento vivido este jueves.

'No sabía qué hacer -prosiguió-. Sólo quería coger aire, estar solo. Gracias a Dios, al pueblo de España, al que estoy eternamente agradecido. Esta medalla es un paso más para trabajar para España. Gracias a la Federación, que estuvo desde el principio conmigo. A todo el pueblo de España, gracias por todos los mensajes de apoyo y ánimo. Los he visto uno a uno, no pude responder a todos, pero gracias de corazón a todos. Ahora a disfrutar de esta medalla'.

'Ahí arriba hay un Dios. Creo mucho en él y este momento tenía que llegar. Muchas gracias a todos por el apoyo y ahora a disfrutar. No quiero llorar, pero estoy muy emocionado. Cada mensaje que he leído en Twitter, en redes sociales, de apoyo, de ánimo, de todas las personas que han estado protestando... no tengo palabras. Hay Orlando para rato, vamos a seguir luchando y trabajando. Llegaremos a Tokio en pleno estado de forma. Seguiremos luchando', afirmó tras recibir su medalla de bronce un día después de la carrera.

El Jurado de Apelación estimó una segunda reclamación española presentada hoy con nuevas pruebas sobre la obstrucción de que había sido objeto Orlando Ortega cuando, a 10 metros de la meta, estaba en posiciones de podio, aparentemente segundo. EFE