Ortega: 'Ahora no estoy al 100% pero a Tokio llegaré en perfecto estado'

Madrid, 21 jun (EFE).- Orlando Ortega, subcampeón olímpico en los 110 metros de salto de vallas en Río de Janeiro, reconoció este lunes que 'ahora mismo' no se encuentra al cien por cien tras superar una lesión en el pie izquierdo aunque admitió que para dentro de un mes, en los Juegos de Tokio, estará en 'perfecto estado'.

El vallista hispano-cubano es la principal baza española para alzarse con una medalla en atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que acudirá tras superar una lesión que le ha tenido casi cuatro meses sin competir este año.

El subcampeón olímpico de los 110 metros vallas se lesionó el pasado 7 de febrero en Dortmund (Alemania) tras golpear una valla con el pie izquierdo y sufrir la luxación de tres de sus dedos. Desde entonces no ha competido y su reaparición se producirá en el Campeonato de España que se disputa en Getafe entre el 25 y 27 de junio.

'He mejorado de la lesión y, aunque no estoy al cien por cien, sí puedo competir, pero estoy muy tranquilo. A Japón voy a llegar en perfecto estado', dijo Ortega, que, aún así, no quiso hablar de los Juegos porque 'aún quedan varias semanas'.

'Intento marcarme objetivos a corto plazo. De momento, está el Campeonato de España y, después, podría tener dos carreras más. Me he ido recuperando bien y mentalmente voy a luchar hasta el final', señaló.

Ortega recibió en la sede del Comité Olímpico Español una distinción de parte de Santiago José Palomera, director general de Mondo Ibérica, que obsequió al deportista hispano-cubano y a Ruth Beitia con un diploma conmemorativo de las gestas realizadas en Río de Janeiro con la tecnología que su empresa dispensó en el listón para el salto de altura y en las vallas para las carreras sobre la pista.

'Este reconocimiento maravilloso me hace recordar muchos momentos. Estoy muy feliz y muy contento por esa medalla de plata en Río, que además se produjo en mi nueva carrera deportiva y con mi nueva familia', confesó.

'Como atleta, uno nunca deja de luchar por sus sueños y obtenerlos es el sueño de cualquiera, así que ojalá se pueda volver a repetir muy pronto en Tokio', apuntó Ortega, que reconoció que estos últimos meses, con la lesión, han sido 'complicados'.

'Han sido meses difíciles y dolorosos por no competir. Con una zona del pie izquierdo no podía caminar pero ahora, ya pasado, no quiero pensar mucho en la lesión. Puedo pasar vallas y mentalmente y físicamente me estoy preparando bien', concluyó. EFE

1011041