Ortega anuncia que intentará mínima olímpica en 200

Orense, 1 mar (EFE).- El español Orlando Ortega reveló este domingo, minutos después de conseguir un doblete histórico en los campeonatos de España en pista cubierta (oro en 60 lisos y con vallas), que intentará hacer la mínima olímpica en 200 metros con el plan de doblar en los Juegos de Tokio, aunque la prioridad seguirá siendo la prueba de obstáculos, en la que es subcampeón olímpico.

'Una de mis pruebas favoritas son los 200 metros. Con mi entrenador (el chipriota Antonis Giannoulakis) lo hemos estado meditando. Ver si tenemos la oportunidad de correr antes de los Juegos una o dos carreras de 200, a ver si podemos hacer la marca mínima para Tokio', comentó.

'Y dependiendo del calendario de los Juegos -añadió- intentaremos doblar, aunque el objetivo, obviamente, son los 110 metros vallas, y ya luego intentar disfrutar como ahora, si tenemos la oportunidad de hacer también los 200 metros'.

La marca mínima en 200 metros para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio es de 20.24.

Ortega se declaró 'muy contento y orgulloso de ganar estos dos eventos en los campeonatos de España, algo histórico'.

'Era un objetivo fundamental de cara al verano, a Tokio. Sabía que estaba rápido, pero quería saber exactamente cuánto, después de la preparación que habíamos hecho, saber hasta dónde podíamos llegar', señaló.

Ortega ha tenido que disputar seis carreras en día y medio: 'Ha sido brutal, no me lo imaginaba. Ha sido exhaustivo, me sentía muy cansado después de las semifinales, pero tenía plena confianza. En la cámara de llamadas se me encendió la chispa competitiva y salí a darlo todo. Ha salido un carrerón espectacular'. EFE