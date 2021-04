Osaka: 'Me produce estrés no haber ganado ningún título en tierra batida'

Madrid, 27 abr (EFE).- La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del ránking WTA, declaró este martes que 'siempre es emocionante jugar en tierra batida', aunque admitió que no haber ganado nunca ningún título en esta superficie, como puede ser el Mutua Madrid Open, le 'produce estrés'.

Osaka, que afronta su cuarta participación en Madrid, dónde llegó a cuartos de final en 2019, no conoce aún a su rival en primera ronda, que saldrá de la ronda clasificatoria.

'Siento que es emocionante jugar en tierra batida porque, además, todavía no he ganado un torneo en esta superficie. Eso me emociona y también me produce estrés porque realmente quiero hacerlo bien aquí. Lo hago mejor cuando estoy tranquila, pero es difícil luchar contra ese sentimiento cuando realmente quieres algo y cuando llevas dos años sin jugar en tierra', dijo la tenista japonesa, en conferencia de prensa.

Osaka fue preguntada por lo que representa el torneo de Wimbledon para ella y aseguró que, de sus cuatro participaciones, la que más recuerda es la de 2017, cuando cayó en tercera ronda con la estadounidense Venus Williams.

'Aunque perdí el partido, es mi recuerdo favorito. No fue en la cancha central pero realmente me encantó porque además la miraba y recordaba cuando era pequeña y la veía ganando el título. Aún así, Wimbledon es un poco doloroso porque no he llegado todavía a la segunda semana', confesó.

La japonesa, ganadora de cuatro Grand Slam (dos Abiertos de Australia y dos Open USA), ya ha podido entrenar en Madrid para preparar su debut en la Caja Mágica.

'Estoy golpeando la pelota bastante bien y espero que eso siga así porque podré ajustarme mejor a los partidos. En este momento, no tengo mucha experiencia para ser capaz de distinguir lo que es bueno en arcilla y lo que no es bueno en arcilla', manifestó Osaka, que desveló que para afrontar este periodo en tierra batida ha estado trabajando 'la movilidad y el deslizamiento'. EFE

1011041