Osaka: “Si pierdo en primera ronda saldré del top-10 y eso pesa en mi cabeza”

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- La tenista japonesa y vigente campeona Naomi Osaka (3) admitió en la rueda de prensa oficial previa al Abierto de Australia que le pesa en su cabeza el hecho de que si pierde en primera ronda podría no estar entre las primeras diez clasificadas del mundo ya que defiende -como campeona- 2.000 puntos.

“Eso pesa fuertemente en mi mente, ya me ocurrió durante el Abierto de los Estados Unidos. Simplemente tengo que confiar en mí misma y deshacerme de eso”, añadió.

Sin embargo, la tenista japonesa, quien se enfrentará en primera ronda a la checa Marie Bouzkova, aseguró que se siente mucho más relajada ahora en comparación con su estado durante el pasado Abierto de los Estados Unidos, competición en la que cayó en los octavos de final frente a la suiza Belinda Bencic.

“Creo que el año pasado era un poco más intrépida porque era más joven. Este año valoro más cada victoria porque soy más consciente del trabajo que implica conseguir cada una de ellas”, dijo.

La tenista nacida en la ciudad japonesa de Osaka, cuyo nombre coincide con su apellido, argumentó también que de momento no cree que tenga ninguna rival en particular por el hecho de que no lleva tanto tiempo en el circuito.

“Una rivalidad es fruto de haber jugado numerosas veces contra esa persona y es muy complicado vencerle, a veces ganas y otras pierdes. Yo creo honestamente que soy demasiado nueva ya que no he jugado contra una jugadora en concreto más de cuatro o cinco veces”, apuntó. EFE