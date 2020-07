Oscar Isaac y Michelle Williams harán una versión de 'Scenes From a Marriage'

Los Ángeles (EEUU), 9 jul (EFE).- El guatemalteco Oscar Isaac y la estadounidense Michelle Williams protagonizarán una nueva versión de la ficción de Ingmar Bergman 'Scenes From a Marriage' para la compañía HBO.

Según la revista especializada Variety, el proyecto de hacer una nueva versión de esta serie sueca de 1973 llevaba un tiempo en HBO, que finalmente producirá en formato de miniserie para examinar tramas de 'amor, deseo, traición y ruptura desde la perspectiva de una pareja americana contemporánea'.

Escrita originalmente por Bergman para la televisión sueca, la serie fue un éxito que se llevó a la gran pantalla con una cinta dirigida por el mismo autor que ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera de 1975.

Además, la idea ha inspirado formatos en otras partes del mundo y ha sido citada como influencia para cineastas como Woody Allen y Richard Linklater.

Este no será el único proyecto futuro para Isaac, uno de los rostros latinos más requeridos en Hollywood, sobre todo tras su participación en 'Star Wars', y para quien en su horizonte inmediato destaca su papel en la nueva 'Dune' que está preparando Denis Villeneuve.

Además, el guatemalteco forma parte del reparto de 'Armageddon Time' junto a Robert de Niro, Anne Hathaway, Donald Sutherland y Cate Blanchett bajo la dirección de James Gray.

Esta cinta se basará en la experiencia de James Gray como alumno de la escuela Kew-Forest School de Nueva York, un centro en el que estudió, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y en tercer lugar, Isaac también protagonizará la próxima película de Ben Stiller ('Night at the Museum', 'Zoolander') que se titulará 'London' y será del género 'thriller'.

Por su parte, Williams ganó recientemente el Globo de Oro y el Emmy a la mejor interpretación femenina por la miniserie 'Fosse/Verdon'; anteriormente ha trabajado en éxitos como 'Brokeback Mountain”, “Blue Valentine”, “My Week with Marilyn' y “Manchester by the Sea'. EFE

