Óscar Pujol y Naima Madlen se proclaman titanes del desierto de Almería

Carlos de Torres

El Toyo (Almería), 12 dic (EFE).- El español Óscar Pujol en hombres y la alemana Naima Madlen en mujeres se han coronado en la I edición de la Titan Series de Almería al término de la cuarta y última etapa que unió el Mini Hoollywood de Tabernas con El Toyo, en un recorrido arenoso de 67 km que mantuvo la incertidumbre de la general hasta los últimos instantes, donde la navegación volvió a resultar crucial.

Pujol, de 38 años, salió a defender el maillot rojo de líder que se enfundó en la primera etapa ante David Arroyo, un día para el duelo entre dos que se presumía de marcaje intenso entre los dos aspirantes al título, separados por solo 25 segundos.

Lo intentó de mil maneras el exprofesional talaverano, segundo en el Giro 2010. La batalla con Pujol fue espectacular por la ramblas y pistas de arena cercanas a meta, donde resultó decisiva la interpretación del GPS a la hora de determinar el mejor camino y el más corto.

'La Titan no es solo dar pedales', reflexionó Pujol en Meta, 'hay que mirar el GPS, yo me perdí alguna vez, pero menos que los demás. Algunos de los rivales tiraron por una rambla que no era la correcta y yo seguí la buena. Ahí logré unos metros que conservé hasta meta'.

Finalmente Pujol levantó los brazos entre la lluvia de confetis; era su segunda victoria en esta edición y la primera como titán absoluto. Marcó en meta un tiempo de 2h.29.26, a una media de 26.9 km/hora, escasos metros por delante de Arroyo de Oliver Avilés.

No hubo dolor ni averías esta vez para el catalán afincado en Valladolid, tal vez inspirado al pasar junto al pelotón de favoritos por el patio de armas de la Base Militar de La Legión Álvarez de Sotomayor, donde los caballeros legionarios animaron con música el paso de los titanes. Incluso alguno de ellos iban rodando entre los participantes.

Pujol subió al podio a recoger el fósil de vencedor, acompañado por Arroyo, que se marchó con un triunfo de etapa, y por el catalán Pau Marza.

'Estoy súper contento con la victoria. Tenía la espina clavada de la Titan de Marruecos porque las averías siempre me han alejado del podio. Esta vez también hubo problemas mecánicos, pero no insalvables. Volveré al desierto marroquí a disputar la general', dijo.

En categoría femenina el triunfo final se lo adjudicó la alemana Naima Madlen, muy superior al resto de participantes de principio a fin, aunque la última etapa se la birló su compatriota Anna Jordens. En el podio final se interpuso como segunda la española Ariadna Ródenas, la ganadora este año en Marruecos.

'Estoy muy contenta de ganar esta prueba. Es la primera vez que participo en una Titan, sé que son carreras muy exigentes, fue un gran reto para mí porque no estoy acostumbrada a ir con GPS y me he perdido incontables veces. He disfrutado con los descensos. Me siento preparada para la próxima temporada', dijo la vencedora. EFE

