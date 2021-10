Oscar Tabárez: “Lo único que nos puede reivindicar son los resultados”

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- Oscar Washington Tabárez realizó una dura autocrítica tras el 3-0 sufrido ante Argentina en Buenos Aires e instó a “cerrar la boca” y a su grupo de jugadores a demostrar lo que puede dar “en los momentos difíciles”.

“Este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, cuando uno es superado, tiene que tener la humildad de reconocerlo y también la rebeldía en los próximos partidos”, expresó en una conferencia de prensa que brindó en solitario.

'No tenemos tantos jugadores parejos como tiene Argentina en cantidad. De Arrascaeta y Bentancur son jugadores base en eso, no estuvieron como otros que no pudieron estar y en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana', añadió.

'Argentina en este momento ha culminado una evolución de años que le ha llevado a estabilizar su juego. Su plantel ha conquistado un título continental y a mi manera de ver el punto más resaltable del equipo es cuando encuentra espacios en el área rival', completó 'El Maestro' en su análisis.

'El fútbol es un deporte muy especial. Se pueden jugar 120 minutos y salir 0-0. Los que marcan las oscilaciones de la confianza y desazón son los goles, los únicos éxitos cuantificables en el fútbol. Una jugada lindísima si no se transforma en resultados la relación de fuerzas no cambia en ese aspecto y fue lo que sucedió. Argentina ganó en confianza cuando tuvo espacios. Todas esas cosas encadenan y hacen que el resultado no se discute que haya sido abultado', finalizó. EFE

fca/ga