Oscar Valdez, nuevo campeón ligero júnior tras noquear a Miguel Berchelt

Redacción deportes (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El mexicano Oscar Valdez se proclamó nuevo campeón del peso ligero júnior, versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por nocáut en el décimo asalto a su compatriota Miguel Berchelt.

La agresividad de Valdez fue la llave que le abrió el camino al título al no dejar que su compatriota pudiese responder al castigo que le infligió durante toda la pelea.

Valdez (29-0, 23 KOs), excampeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y dos veces olímpico, protagonizó la gran sorpresa de la velada al imponerse a Berchelt (38-2, 34 KOs), que llegaba como el gran favorito a la pelea celebrada en el MGM Grand de Las Vegas.

El nuevo campeón colocó un gancho de izquierda demoledor al final del décimo asalto que dejó tendido en la lona a su compatriota en lo que bien puede ser el nocáut del año.

Valdez, de 30 años, reclamó el título del CMB de Berchelt y obtuvo la mayor victoria de su carrera profesional.

'No hay nada mejor en la vida que demostrarle a la gente que está equivocada', declaró Valdez. 'Tengo una lista de personas que dudaban de mí. Mis ídolos dudaban de mí. Los analistas de boxeo dudaban de mí. Dijeron que Berchelt me iba a noquear. Tengo un mensaje para todos: No dejes que nadie te diga lo que puedas y no puedes hacer', recalcó.

Berchelt, cuya única otra derrota profesional se produjo por nocáut técnico en el 2014, permaneció boca abajo en la lona durante varios minutos, pero finalmente pudo sentarse y levantarse con ayuda.

Posteriormente lo llevaron a un hospital y un funcionario de Top Rank informó que Berchelt, de 29 años, se sometió a una tomografía computarizada y fue dado de alta.

El impresionante gancho a la contra podría haber eclipsado el hecho de que el mucho más pequeño Valdez dominó la pelea. Anotó caídas en el cuarto y décimo asaltos y estaba muy por delante en las tarjetas de puntuación de los tres jueces en el momento del final.

Los jueces tenían a Valdez, quien nació en México, pero creció en Arizona, por delante con puntuaciones de 89-80, 88-81 y 87-82.

Las estadísticas de la pelea tampoco dejaron ninguna duda de la ventaja de Valdez, que lanzó 534 golpes, de los cuales 149 (28%) llegaron al cuerpo y la cara de Berchelt, quien sacó 447 veces sus manos para golpear 99 (27%) al nuevo campeón.

En cuanto a los golpes de poder, López colocó 328 para 103 (31%) por 233 y 64 (28%) de excampeón del mundo.

'Oscar Valdez demostró que es uno de los grandes campeones mexicanos', declaró Bob Arum de Top Rank. 'Una obra maestra absoluta en el ring esta noche'.

El gancho de izquierda y el directo fueron la ofensiva preferida de Valdez, ya que fue hábil contra la agresión de Berchelt, quien desde el inicio de la pelea nunca se sintió cómodo.

Sobre todo después de comprobar como López le trabajaba a la perfección con el directo para abrirle la guardia y luego lo sorprendía con el gancho de izquierda por encima.

Berchelt parecía querer contraatacar con su poder característico, pero nunca se vio cómodo con la habilidad y velocidad de Valdez.

En el tercer asalto, Berchelt estaba más o menos persiguiendo a Valdez por el ring y terminó con el excampeón corriendo detrás de él y lanzándose hacia adelante con todo tipo de golpes.

Aunque no fue la estrategia con la que salió Berchelt, sí tuvo sus momentos. Anotó con golpes de poder al cuerpo de Valdez, y parecía que podría estar cambiando el rumbo en el séptimo, ya que Valdez lo ató repetidamente en clinches para desacelerar el ritmo.

Pero en el octavo, Valdez volvió a su eficaz trabajo del directo e hizo que Berchelt fallara contra las cuerdas.

El décimo asalto fue brillante para Valdez, ya que abrió con combinaciones y el árbitro miró de cerca a Berchelt. El gancho de izquierda a la contra demostró ser un final apropiado.

La victoria, que es la tercera aparición consecutiva de Valdez en 130 libras, podría establecer una pelea por el título de peso ligero júnior entre Valdez y Shakur Stevenson, de 23 años, de Top Rank (15-0, 8 KOs). EFE.