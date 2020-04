Osorio no se sentiría cómodo si al Atlético Nacional le dan el título de liga

Bogotá, 1 abr (EFE).- El entrenador del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, aseguró este miércoles que no se sentiría cómodo si a su equipo le dan el título del Torneo Apertura de Colombia, suspendido el pasado 13 de marzo por la pandemia del coronavirus con el club verdolaga como líder con 15 unidades tras ocho jornadas.

Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, manifestó en una rueda de prensa virtual desde su casa que quiere competir y ver a los futbolistas 'jugar en la cancha', donde espera estar de vuelta pronto con sus contrincantes 'para demostrar quién es el mejor en ella'.

'Nosotros nos sumamos a la propuesta de Nacional como club: continuar con el torneo como va. Aunque a mí en lo personal me gusta un torneo largo donde se premie al más consistente, al que muestre mejor planificación en cada juego', añadió.

Por otra parte, el estratega de 58 años manifestó que tomó una decisión frente a su salario durante el tiempo que dure la crisis, aunque no dijo si renunció a él o lo redujo, para ayudar a los jugadores jóvenes y a los trabajadores administrativos del club.

'Estoy muy tranquilo con mi decisión, la tomé pensando siempre en cómo proteger a los jugadores más jóvenes, a los valorados trabajadores que tenemos no solamente en la parte administrativa, sino a los cancheros, a las señoras que prestan el servicio de limpieza', dijo Osorio en una rueda de prensa virtual.

Manifestó además que invitó a los jugadores de la primera plantilla a que 'consideraran cada uno de ellos su posición personal, la de club y la que tienen ellos frente al club, lo agradecidos que estén o no, si les han cumplido o no, si creen o no, y a partir de ahí tomar una decisión que es muy personal'.

El técnico también se refirió a una posible renovación de su contrato, que finaliza en junio, y confesó que no ha hablado con el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, sobre el tema.

'Yo creo que lo que está claro es que tenemos el mismo objetivo y es volver a ganar un título importante para Nacional. Y ya lo dije, primero la salud del pueblo colombiano, después regresar a nuestras actividades', añadió Osorio.

El entrenador también espera que: 'producto del muy buen plan que estamos llevando a cabo podamos entrar directamente a trabajar en temas que nos van a dar la posibilidad de ganar los suficientes partidos para ganar el título y a partir de ahí tomar la mejor decisión para todos'.

Sobre el plan del Atlético Nacional durante la crisis por la COVID-19, Osorio explicó que hasta hoy ya llevan 16 sesiones de trabajo en casa desarrolladas en la 'parte atlética'.

'Aparte de eso hemos hecho dos sesiones doble turno, cada jugador se compromete a prepararse de la mejor manera para cuando regresemos a las actividades, entre comillas normales, los jugadores no hayan perdido su condición atlética, hayan mantenido dentro de lo que más se puede su composición corporal y sobre todo que tengan salud mental', detalló.

Agregó: 'Entendemos que la ansiedad que genera este aislamiento obligatorio preventivo puede llegar a ser una causa de estrés tan difícil de soportar que podamos llegar a otros escenarios y a otras situaciones muy difíciles de sobrellevar'.

Para contener el avance de la pandemia el Gobierno colombiano tomó una serie de medidas que restringen la movilización y concentración de personas, de la cual la más drástica es una cuarentena nacional de 19 días que comenzó el 25 de marzo y concluirá el 13 de abril, y que ha sido acatada por la mayor parte de la población. EFE