Osweiler dice que se retira luego de más de siete temporadas

Denver (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El veterano mariscal de campo Brock Osweiler dijo en entrevista que se retirará de la NFL, luego de haber jugador más de siete temporadas en la liga.

'Estoy agradecido por el tiempo que recibí jugando en la NFL. Las experiencias que tuve, las personas que conocí, las relaciones que hice... no me detendré las cosas que no sucedieron en mi carrera'., dijo Osweiler en una entrevista para 9News.

Osweiler será mejor recordado por su papel en los Broncos de Denver del 2015.

El mariscal de campo ingresó como profesional en el 2012 como una selección de segunda ronda de los Broncos. Durante tres temporadas respaldó al mariscal de campo Peyton Manning.

Pero fue en 2015, cuando Manning vio caer su producción, y Osweiler se hizo cargo del equipo a mitad de una derrota de la Semana 10 ante los Chiefs de Kansas City y llevó a los Broncos a un récord de 5-2 en sus últimos siete juegos.

De esa manera llegó a los Broncos a la postemporada, pero fue reemplazado por 'The Sheriff' en los playoffs después de sufrir una lesión en el MCL al final de temporada.

Manning lideró a los Broncos a tres victorias consecutivas y una victoria en el Super Bowl 50.

Después de la temporada baja, Manning se retiró y el agente libre Osweiler fue el foco de una guerra de ofertas, y aunque los Broncos le ofrecieron un acuerdo significativo, el mariscal de campo firmó con los Texans de Houston un contrato de cuatro temporadas y 72 millones de dólares con 37 millones garantizados.

Osweiler comenzó 14 partidos para Houston en 2016, y los llevó a un título de la División Sur de la Conferencia Americana, pero fueron eliminados por los Patriots de Nueva Inglaterra en la etapa divisional.

Houston pasó de Osweiler en la temporada baja a los Browns de Cleveland, quienes lo cortaron antes del inicio del campeonato y los Broncos nuevamente lo llamaron.

La carrera de Osweiler terminó en Miami, donde en 2018 comenzó cinco juegos por el lesionado Ryan Tannehill y llevó a los Dolphins a un récord de 2-3.

Osweiler no firmó en la temporada baja de 2019 y ahora ha decidido abandonar el juego.

Los números finales de Osweiler son marca de 15-15, con 59.8 porcentaje, 7.418 yardas aéreas, 37 pases de anotación, 31 interceptaciones, y un trofeo Lombardi.EFE