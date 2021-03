Otro once sin Joao Félix

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 3 mar (EFE).- 'Si quiero ser campeón, no me duele nada', proclamó este miércoles Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, durante un exigente ejercicio físico en el entrenamiento de este miércoles, en el que ya trazó su primera idea del once para el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid sin Joao Félix, que apunta de nuevo a suplente, como en Villarreal.

En la probable alineación, el técnico argentino recupera a Kieran Trippier, cumplida ya la sanción de diez semanas de la Federación Inglesa, concluida el 28 de febrero -se ha perdido once choques-, y a Yannick Carrasco, repuesto de una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda y después de tres duelos de baja.

Los dos van directos al posible once en su primer entrenamiento con el grupo en la última semana y media, según el primer ensayo del entrenador, que completó la formación con Stefan Savic y Felipe Monteiro, como centrales; Mario Hermoso, como lateral izquierdo -Trippier será el derecho-; Ángel Correa, por la banda derecha; Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, por el medio; y Luis Suárez y Marcos Llorente, en la delantera, aparte de Jan Oblak en la portería.

No está disponible José María Giménez, por una lesión muscular, ni se entrenó este miércoles con el grupo Thomas Lemar, sustituido al descanso contra el Villarreal por precaución por molestias a causa de un golpe y que, en el caso de estar disponible finalmente para el choque dominical, también podría entrar en el once titular.

En él no figura Joao Félix. En ningún momento de la sesión formó parte del probable once. Ni en los primeros ejercicios, en cuartetos con la finalidad de impedir el pase entre líneas, ni en los siguientes, cuando el técnico desarrolló sus planes tácticos sobre el terreno de juego, una vez superada la parte inicial de la sesión.

No es ya una sorpresa. En los últimos tiempos hasta casi es frecuente que el atacante portugués esté fuera de la alineación inicial, ya no de vez en cuando, sino con una repetición impensable cuando llegó al Atlético en el verano de 2019 o en su primer tramo del curso, cuando su versión más incontestable surgió en el equipo.

De los últimos nueve choques disponible fue suplente en cinco el delantero, goleador en el 0-2 contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica, protagonista por su celebración con un gesto de mandar callar en dirección al banquillo y siempre en el foco, por las condiciones que tiene y por su indudable y prometedora calidad.

Titular en la Liga en un 57 por ciento de los partidos que estuvo disponible en este curso (12 de 21, aunque en los 21 tuvo minutos), que sube hasta el 67 por ciento si se incluye la Liga de Campeones (19 de 28), porque ahí ha jugado los siete compromisos desde el principio, marcó siete goles en sus primeros diez partidos oficiales de la campaña y ha aportado apenas tres en los 19 duelos siguientes.

LLORENTE-SUÁREZ, 24 GOLES DE LOS 47 DEL ATLÉTICO EN LA LIGA

El derbi del próximo domingo en el Wanda Metropolitano, a juzgar por las pruebas de este miércoles y salvo giro en los próximos tres entrenamientos que quedan, pone de nuevo a Joao en el banquillo, como contra el Villarreal, el Levante, el Eibar, el Sevilla, el Alavés, el Valladolid, el Valencia, el Betis y el Celta en esta Liga.

Su posición natural, adelante junto a Luis Suárez, será para Marcos Llorente, el futbolista más en forma de todo el equipo junto a Savic. En esa delantera reúne Simeone a sus dos máximos goleadores de la temporada. En concreto en la Liga, entre los dos suman 24 goles, más de la mitad de los de su equipo, con 47 en 24 encuentros.

Correa, mientras, va a la banda derecha, con Carrasco por la izquierda. Y Saúl se afianza en un once en el que no hace mucho había perdido el sitio, precisamente en el último derbi, el 2-0 jugado en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas en el que el Real Madrid devoró al conjunto rojiblanco con su intensa presión.

Ese día, el 12 de diciembre, ya fue suplente. También frente al Elche, el Getafe, el Alavés, la Real Sociedad y el Sevilla. Entonces enlazó seis duelos fuera del once en el campeonato. Ahora ha sido titular en los seis últimos que ha estado disponible en LaLiga Santander. Y lo será previsiblemente en la alineación que propondrá Simeone ante el Real Madrid, en la que no hay sitio, de momento, para Joao Félix. EFE