Otro periodista abandona Nicaragua en medio de la cascada de arrestos

Managua, 24 jun (EFE).- El periodista nicaragüense Julio López, del portal digital Onda Local, informó este jueves que dejó el país tras conocer que tenía retención migratoria y que sería citado por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la ONG que dirigía la opositora Cristiana Chamorro.

'Al conocer de la retención migratoria decidí exiliarme', explicó López en un escrito, con lo que se convierte en el tercer comunicador que abandona Nicaragua en esta semana, en medio de una ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores, empresarios y periodistas.

El primero fue el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, quien anunció su exilio tras el allanamiento y registro a su domicilio la noche del lunes por parte de la Policía Nacional.

El periodista Sergio Marín Cornavaca, director del portal digital La Mesa Redonda, informó el martes también haber salido al exilio por 'amenazas directas' del Ejecutivo sandinista.

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de 'traición a la patria'.

LO RETUVIERON EN LA FRONTERA CON COSTA RICA

En su relato, López, que también tenía un programa en la emisora La Corporación, crítica con el Gobierno de Daniel Ortega, dijo que el lunes pasado 'viajaba de forma regular hacia Costa Rica para atender una actividad personal' y que al llegar al puesto fronterizo de Peñas Blancas, al lado nicaragüense, 'dos funcionarios de Migración me esperaban'.

'En la lista de pasajeros había un asterisco en mí nombre. Al preguntarme el número de asiento, uno de los funcionarios dijo: '¡Este es Julito!' y me aislaron. Preguntaron adónde iba, a qué y dirección prevista. Me pidieron el pasaporte, el pase de salud y el seguro de salud, requisitos de ingreso requeridos por Costa Rica', contó el también miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

'Después de unos 20 minutos, el funcionario de Migración regresó y me dijo que no podía viajar porque había una certificación de restricción migratoria y retuvieron mi pasaporte', sin darles las razones, afirmó.

Dijo que tomó la decisión de exiliarse como 'última alternativa para preservar' su vida y libertad y 'para tranquilidad' de su familia, aunque sabe 'que les embarga la tristeza'.

'FISCALÍA RESPONDE A ÓRDENES DE ORTEGA'

En ese lapso de tiempo, agregó, fue citado por el Ministerio Público para que se presentara a una entrevista este jueves por la causa en la que se investiga a Chamorro y otros dos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

'Mi relación con la Fundación Violeta Barrios ha sido absolutamente en el ámbito de la Ley. He brindado mis servicios profesionales en calidad de comunicador y he sido beneficiario de una beca periodística y de las capacitaciones de la Fundación', precisó.

'Además, recibí en tres ocasiones el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en las categorías de radio, noticia local-comunitaria y transparencia y sostenibilidad, premios entregados por la Fundación bajo el escrutinio de jurados internacionales de gran prestigio', agregó.

Señaló que toda su actividad 'como periodista es pública y están disponibles en la web de Onda Local', que su 'accionar periodístico ha sido siempre basado en la ética y el rigor periodístico'. 'No he cometido ningún delito', añadió.

'No tengo nada que esconder. La falta de institucionalidad en Nicaragua ha llegado a tal extremo que la Fiscalía no es un órgano independiente, no actúa apegada a los derechos humanos, únicamente ejecuta las órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo', denunció el periodista, que dijo continuará con su portal digital desde el exilio.

La Policía Nacional arrestó al periodista Miguel Mendoza la noche del lunes bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua.

Mendoza, un cronista deportivo que publica comentarios políticos en sus redes sociales, la mayoría críticos con el Gobierno y donde tiene miles de seguidores, no pertenece a ningún partido político.

Las detenciones de opositores se producen a menos de cinco meses de las elecciones generales de Nicaragua del 7 de noviembre en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección. EFE