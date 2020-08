Ouattara, designado candidato oficialista en los comicios de Costa de Marfil

Abiyán, 22 ago (EFE).- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue desginado este sábado candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales del próximo 31 de octubre, en las que optará a un controvertido tercer mandato.

En un multitudinario acto celebrado en el Estadio Félix-Houphouët-Boigny de Abiyán, Ouattara fue oficialmente designado aspirante presidencial por la gobernante Agrupación de los Hufuetistas para la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés), que le había pedido encarecidamente postularse a los comicios.

'Por deber cívico, decidí responder favorablemente al llamamiento de RHDP. Me habéis dado tanto, que no puedo negaros nada. (...) Nada me impide ser candidato', subrayó el jefe del Estado, de 78 años.

'Que los opositores detengan la violencia. La violencia no aporta nada a la vida diaria de los marfileños. [...] Nos gusta vivir en paz. Nos gusta la paz para los marfileños', subrayó, en alusión a las protestas violentas de las últimas semanas contra su candidatura, que causaron al menos cinco muertos y más de cien heridos.

'Que dejen de intoxicar a los marfileños. Que detengan la violencia. Vayamos a las elecciones', insistió Ouattara, al declararse 'seguro' de poder ganar la votación del 31 de octubre.

Ouattara ya confirmó el pasado día 6 su candidatura, tras el repentino fallecimiento este julio del primer ministro Amadou Gon Coulibaly, a quien designó como su sucesor para representar al oficialismo en los comicios.

Su candidatura es polémica pues, según el artículo 55 de la Constitución, 'el Presidente de la República es elegido por cinco años por sufragio universal directo' y 'sólo puede ser reelegido una vez'.

Pero al tratarse de una reforma constitucional de 2016, hay quienes creen que no debe tenerse en cuenta el primer mandato de Ouattara (2010-2015), por lo que aún tendría derecho a uno más.

Desde el anuncio de la controvertida candidatura, organizaciones de la sociedad civil y la oposición han pedido protestas 'pacíficas' en todo el país 'para decir no a un tercer mandato' del jefe de Estado, si bien algunas han desembocado en disturbios.

Ouattara llegó al poder en 2010 tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que la Comisión Electoral le atribuyó la victoria con un 54,1 % de los votos frente a Laurent Gbagbo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulos los votos en siete regiones del norte y el centro del país favorables a Ouattara -donde según Gbagbo se habían producido 'flagrantes irregularidades'- y declaró vencedor a Gbagbo.

Esta situación provocó una violenta crisis electoral entre seguidores de ambos líderes en la que en cinco meses fallecieron unas 3.000 personas, según cifras oficiales.

Cinco meses después, Gbagbo fue detenido y enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) bajo acusación de crímenes contra la humanidad, pero en enero de 2019 los jueces lo absolvieron por falta de pruebas junto a su exministro de Juventud, Charles Blé Godué. EFE

ea-pa/ig