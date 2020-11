Ovett fracasa en su intento de emular la ascensión al Everest en bicicleta

Castell-Platja d'Aro (Girona), 17 nov (EFE).- El escocés Freddy Ovett -hijo del ex atleta Steve Ovett-, que también tiene la nacionalidad australiana, ha fracasado este martes en su intento de emular la ascensión al Everest en bicicleta en la subida Mas Nou de Castell-Platja d'Aro (Girona).

Ovett tenía que subir y bajar esa carretera durante siete horas hasta acumular 8.848 metros positivos, pero su cuerpo no ha resistido el esfuerzo y ha tenido que poner el pie en el suelo.

'Ha sido tan difícil como esperaba, aunque iba muy bien durante las dos primeras, pero la tercera se ha complicado y, en un momento, ha cambiado todo', ha manifestado.

Freddy Ovett ha relatado insistido en que 'el cuerpo no aguantó' y ha detallado que intentó recuperarse, 'pero no ha sido posible, no acompañaba'.

'Cuando he llegado a las cinco horas, he visto que necesitaba completar todo en sólo dos más y ya era imposible, no tenia más energía', ha señalado.

Al hijo de Steve Ovett, el atleta que obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 en la carrera de 800 metros, le gustan 'este tipo de retos', porque le permiten dejar por un día el trabajo de equipo y hacerlo sólo para él.

El de Castell-Platja d'Aro era su tercer intento de inscribir su nombre en el palmarés de lo que se denomina Everesting y en el que figura el español Alberto Contador.

'Este año no lo intentaré más, porque la temporada lleva tiempo ahora y es difícil, hay que recuperar, pero lo intentaré el próximo año en mayo, quizá en esta subida o quizá en otra diferente, pero me gustaría batir este récord mundial', ha indicado.

Freddy Ovett lleva 4,5 años en Girona, una zona de España que atrae a equipos profesionales de todo el mundo, el Israel Cycling Academy en este caso, y donde residió en su momento el estadounidense Lance Armstrong.

Ovett, que nació en Escocia hace veintiséis años y que se fue a Australia cuando tenía dieciséis, lleva un año y medio en su actual escuadra, aunque durante su formación ha pasado por algunas españolas como el Caja Rural-Seguros. EFE

