Oviedo y Sporting juegan el derbi sin la afición sportinguista en el Tartiere

Oviedo, 15 nov (EFE).- Real Oviedo y Sporting de Gijón vivirán este domingo, en la decimosexta jornada de LaLiga Smartbank (Segunda división española), el que será el 79º enfrentamiento de Liga -el 5º en el nuevo Tartiere-, que estará marcado por la lluvia y el frío, y, sobre todo, por la ausencia de los aficionados sportinguistas al no llegarse a un acuerdo en el modo de traslado del grueso de la afición visitante al campo.

También hay bajas deportivas como las dos de los mejores jugadores de ambos equipos, Saúl Berjón (Oviedo) y Manu García (Sporting), y por las urgencias de ambos equipos, que llegan separados por solo tres puntos, en la parte baja de la tabla y tienen como reto salir a costa de hundir al eterno rival.

El conjunto carbayón llega al quinto derbi de esta nueva etapa en peores circunstancias que a los anteriores, con un inicio de Liga en el que estuvo colista gran parte de él y que aún le mantiene en la parte baja de la tabla: 19º, con 14 puntos y a tres del eterno rival.

Para el choque, el entrenador azul Javi Rozada no podrá contar con tres de sus atacantes, dos de ellos, Yoel Bárcenas y Samu Obeng por estar concentrados con Panamá y Ghana, y el tercero, Saúl Berjón, por no haber podido superar las molestias musculares que arrastra desde hace tres semanas y que le impiden incluso salir desde el banquillo este domingo.

El propio técnico ovetense aclaró que tanto el once como el plan de juego de los azules va a depender de cómo esté el terreno de juego, por lo que si el césped está encharcado y pesado por las intensas lluvias que llevan días cayendo en Asturias, optará por un plan diferente para 'neutralizar y arrollar' al Sporting.

Por su parte, el técnico del equipo gijonés, José Alberto, preparó el partido a puerta cerrada pero parece que tiene la intención de hacer varios cambios, entre ellos uno de sistema para reforzar la defensa y que también afectará al centro del campo esta obligada por la ausencia de Manu García que está con la selección sub-21.

Babín, ausente en las dos últimas jornadas, se ha recuperado y volverá al equipo pero si José Alberto da por buenos los ensayos realizados su retorno no supondrá la suplencia de Borja López sino que sería el refuerzo defensivo con el que el entrenador espera evitar los errores de las últimas jornadas.

En la defensa también podría volver el argentino Damián Pérez en lugar de Molinero mientras que en el centro del campo Carmona sustituiría a Isma Cerro y Pablo Pérez al ausente Manu García, con Djurdjevic como único hombre de ataque.

El Sporting no estará acompañado por sus seguidores ya que el club decidió no aceptar el cupo de entradas enviadas por el Real Oviedo al no estar de acuerdo con lo que consideras 'excesivas medidas de seguridad' impuestas a la afición que deberían concentrase en El Molinón cuatro horas antes del inicio del partido para viajar juntos a la capital asturiana.

- Alineaciones probables

Real Oviedo: Champagne; Nieto, Carlos Hernández, Arribas o Mossa, Christian; Lolo, Riki, Tejera; Sangalli, Ortuño, Borja S.

Sporting: Mariño; Unai Medina, Borja López, Babin, Marc Valiente, Damián Pérez, Javi Fuego, Cristian Salvador, Carmona, Pablo Pérez, Djurdjevic.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 16.00 CET (15.00 GMT.

Arbitro: Gorostegui Fernández-Ortega, Aitor (Colegio vasco). EFE

