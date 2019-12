$!Oxlade Chamberlain baja en el Liverpool hasta el 2020

El centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain estará de baja lo que queda de año por sufrir una lesión en un ligamento del tobillo derecho, según confirmó su entrenador, el alemán Jurgen Klopp.

El jugador se lesionó en la final del Mundial de Clubes contra el Flamengo y se perderá los partidos ante el Leicester, del próximo jueves y contra el Wolverhampton el domingo siguiente. La evolución de la dolencia determinará el tiempo de inactividad del jugador.

'Este año 2019 Oxlade ya no podrá volver a jugar. Tenemos tres ligamentos en el tobillo y tiene dañado uno de ellos. Yo mismo tuve esa lesión hace años. Puede ser más o menos tiempo o ser rápido. Ya veremos. Lo que está claro es que no hay opción para que juegue el jueves. No tiene posibilidades de jugar en el 2019', resumió el preparador red.

La baja de Oxlade Chamberlain se une a las de Dejan Lovren, Joel Matip o Fabinho, de los que Klopp comentó que evolucionan bien pero que están al margen del equipo todavía.

El técnico del Liverpool deseó lo mejor al italiano Carlo Ancelotti, recientemente incorporado como entrenador del Everton, con el que se enfrentará al principio del 2020 en la Copa de Inglaterra.

'La Copa no puede estar más lejos en este momento. Hay tres partidos muy importantes en medio y ahora no puedo pensar con eso. Con él la relación siempre fue algo especial. Así que ahora nos encontraremos un par de veces durante el año, más a menudo de lo que probablemente estamos acostumbrados, pero eso es todo. ¡Me encantaría decir que le deseo suerte!.. Bueno, es Navidad, vamos, le deseo suerte', dijo. EFE