Ozzie González, el primer latino candidato a la Alcaldía de Portland

Portland (EE.UU.), 14 nov (EFE).- El arquitecto ambientalista demócrata Ozzie González, primer latino en ser candidato a la Alcaldía de Portland, se considera a sí mismo 'un puente entre dos culturas', algo que le acompaña desde su infancia y da sentido a su proyecto político.

Criado en Covina (California) en una familia de origen mexicano, González, de 41 años, fue parte de la primera generación de niños de su calle y comunidad que hablaban inglés.

Desde muy pequeño 'fui puente entre dos idiomas, dos culturas, así que tuve que navegar los sistemas de este país reconociendo que no tenían nada que ver con el modo en que mis padres miraban el mundo', señaló el candidato en una entrevista con Efe.

En las elecciones municipales del 3 de noviembre de 2020 tendrá como rivales al actual alcalde, Ted Wheeler, y a Teressa Raiford, Sarah Lannarone y Michael Burleson, todos ligados al Partido Demócrata.

El arquitecto tiene su propia empresa de consultoría y es directivo del consejo de la empresa de transporte público Trimet, vicepresidente del Consejo regional de Arte y Cultura, miembro de la Asociación de Empresarios Minoritarios de Oregón y miembro de la Cámara de Comercio Hispana Metropolitana.

Estudió arquitectura y ecología y ahora trabaja con empresarios en temas como igualdad y sostenibilidad con el objetivo de 'elevar soluciones que abarcan lo económico, lo comunitario y lo ambiental.'

Hace dieciséis años llegó a Portland, 'su hogar', una ciudad de perfil demócrata, pionera en leyes innovadoras, que valora lo ecológico y la vida sana y convive con su creciente industria tecnológica, a la vez que es cuna de una importante comunidad de artistas.

Portland necesita, dice Ozzie González, hacer frente a su enorme crecimiento 'mediante una perspectiva de inclusión' y debe 'poder comunicarse en los idiomas y términos del pueblo, adaptando las estructuras y agencias del Gobierno de la ciudad a toda la comunidad'.

Oregón es uno de los estados donde históricamente ha habido menos inclusión. Un 84,89 % de los cuatro millones de habitantes es blanco, según datos del 2019 aportados por la Sociedad del Censo Americano (ACS).

Al haber sido durante mucho tiempo ciudades aisladas del mundo urge 'la necesidad de adaptarse rápidamente a una diversidad que en otras partes ya han tenido tiempo de desarrollarse', explicó.

González creció convencido de que tenía que sentir que estaba en casa en 'cualquier parte del mundo'.

Sus veranos en Jalisco (México) en un entorno rural le mostraban un mundo ideal conectado con el ambiente que no había en la ciudad. 'Las primeras golosinas las conseguí reciclando', dijo González, cuya preocupación por el medioambiente le acompaña desde entonces.

No tiene miedo de realizar cambios positivos y se presenta a alcalde porque 'no podía quedarse de brazos cruzados' viendo que la calidad de todo lo que la ha hecho famosa a la ciudad se desvanece, debido a un crecimiento y diversificación con los cuales el Gobierno municipal actual 'no ha logrado mantener un diálogo conciliador'.

El candidato hispano cree que el Gobierno tiene 'la necesidad de adaptarse y contar con una representación lingüística y cultural, y una comprensión del impacto del cambio climático'.

Considera importante la diversificación de las agencias y que el gobierno municipal tenga en cuenta las necesidades de todos sus residentes.

'Portland tiene una oportunidad de salir de la etapa de ciudad pequeña en la que todo el mundo se conoce, y mostrarle al mundo la versión de una ciudad que valora la sostenibilidad e igualdad', dijo.

Para lograrlo, hay que 'reconocer y mejorar las limitaciones de nuestro Gobierno' y aunque va a costar salir de la desconfianza, de la violencia en las calles y del descuido de la ciudad, 'se necesita un cambio de liderazgo con alguien que sea conciliador y genere confianza a todos los que se sientan a la mesa independientemente de su ideología'.

La ciudad ha sufrido en estos dos últimos años episodios violentos entre grupos radicales opuestos. González considera que se ha llegado a un punto de 'quiebre', pues Portland era considerada un ejemplo de diálogo entre diferentes puntos de vista.

Lo más importante para él es imponer cambios urgentes en temas de congestión de trafico, personas sin techo y subida de precios de necesidades básicas.

Un plan para el que el candidato trabaja intensamente en pro de conseguir el apoyo financiero para desarrollar una campaña que se encuentra en pañales y llegar a liderar Portland y dotar a la ciudad de la proyección internacional que se merece. EFE