Ozzie Guillén pide a Grandes Ligas poner 'más atención' al béisbol caribeño

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 3 ene (EFE).- El exjugador y dirigente venezolano Ozzie Guillén cree que las Grandes Ligas (MLB) deben poner 'más atención' al Caribe para incrementar la proyección de peloteros de esta zona al gran circuito.

'Son cosas que hay que poner en una balanza, porque nosotros hemos ayudado a la MLB y la MLB ha ayudado a la pelota. Pero creo que la MLB debe ayudar más a la pelota latina', dijo Guillén a Efe.

Guillén, primer dirigente hispano que ganó una Serie Mundial, en 2005 con los Medias Blancas de Chicago, propuso que MLB celebre más partidos oficiales de Grandes Ligas en países caribeños.

'Creo que deben apoyar más a Latinoamérica', insistió Guillén desde las gradas del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, donde transcurre la Serie del Caribe, un torneo que el venezolano jugó en cuatro ocasiones.

Recordó que las organizaciones de las Grandes Ligas a las que pertenece la mayoría de los peloteros caribeños tienen limitadas sus participaciones en las Ligas invernales, entre otras razones por el temor a lesionarse y perderse la temporada en Estados Unidos.

'El béisbol ha cambiado tanto. Yo digo que a los peloteros los han engañado. En mis tiempos, no podemos comparar, pero nosotros llorábamos si no jugábamos en nuestras ligas', recordó Guillén.

El expelotero venezolano recordó que luego de ganar el premio al Novato del Año en 1985 con los Medias Blancas, jugó por siete temporadas seguidas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Tiburones de La Guaira.

'Yo jugaba para coger experiencia. Nos sentíamos orgullosos de ponernos el uniforme de donde estábamos y la Serie del Caribe era diferente', dijo.

Guillén admitió que solo le limitaría a los lanzadores un poco su participación de jugar en las ligas invernales, pero no así con los jugadores regulares.

'Si eres pitcher, me preocupo un poco de estar en ligas invernales. Si tienes tantas balas en el brazo, pues no las quieres gastar, pero si eres cuadro, pues coges experiencia. Yo siempre me oponía a que jugaran', precisó.

El hijo menor de Guillén, Ozney, dirige a los Vaqueros de Montería de Colombia, que compite en la Serie del Caribe.

'El logro de nuestro hijo menor lo celebramos con mucho orgullo. Sé lo que es trabajar en el invierno, que es difícil, y el haberlo logrado en Colombia, pues lo menos que podíamos hacer era apoyarlo', afirmó Guillén, quien contó además que por primera vez lloró en un terreno de pelota cuando los Vaqueros ganaron el título colombiano.

Ozney dirige al primer equipo colombiano en la Serie del Caribe.

Los Vaqueros de Montería llegaron por invitación de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, luego de que a Cuba no le aprobaran a tiempo sus visados para viajar a Puerto Rico.

'Colombia está dando pasos fuertes y firmes y eso es muy importante para el béisbol. El Clásico de Béisbol abrió las puertas compitiendo con estos mostros (grandes) equipos, como Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos', dijo Guillén. EFE