P.Rico aplaza voto de Código Civil para que Gobierno y Ricky Martin lo vean

San Juan, 12 nov (EFE).- El debate y análisis del nuevo Código Civil de Puerto Rico fue aplazado hasta enero para que la 'Cámara, el Senado y el Ejecutivo estén conformes', e, incluso, dijo, el propio cantante de la isla Ricky Martin, aseguró este martes el presidente del Senado, Thomas Rivera.

Rivera agregó en declaraciones a los medios que de esta forma la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, lo podrá examinar y asumir una postura al respecto.

'También le vamos a enviar el 'entirillado' (documento con cambios) a Ricky Martín para escuchar las propuestas y se va a ubicar en el portal ciudadano para que cualquiera envíe una sugerencia para aprobarse a favor o en contra', agregó.

La aprobación del mismo, que Rivera había anunciado que se llevaría a cabo esta semana, ha generado un amplio debate en la isla por su debate si apenas vistas publicas del mismo y por parte del contenido del mismo, adelantado por miembros de la sociedad civil.

Así, el activista Pedro Julio Serrano señaló que el mismo no reconoce la orientación sexual, ni a la identidad de género como derechos esenciales.

'No se va a incluir dentro del Código Civil el Proyecto de Libertad Religiosa, el Proyecto del Aborto y otros que fueron materia de controversia...', puntualizó, por su parte, el presidente de Senado.

Hoy el presidente del Senado había ordenado cerrar las gradas del hemiciclo para el público y había advertido que se podía seguir el debate por internet.

Sin embargo, se decidió aplazar su discusión pese a contar con los votos necesarios para sacar la medida adelante.

En la conferencia de prensa, Rivera se refirió a las criticas del cantante puertorriqueño al Código y la falta de debate del mismo.

'Yo respeto la opinión de Ricky Martin. Qué pena que no viva aquí, que pena que no pudiera estar aquí. Lo quisiéramos aquí en Puerto Rico. Si él tiene alguna propuesta la recibimos, pero no se le está violando ningún derecho a nadie, no se le está quitando ningún derecho a ningún sector de la población, ni liberales ni conservadores. Quien diga eso miente', dijo Rivera.

El nuevo Código Civil, según expertos y miembros de la oposición, incluye cambios en el proceso electoral de la isla, en los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB, entre otros, que suponen, aseguran, 'un retroceso'.

Además el proceso de análisis se está llevando a cabo, de acuerdo a sus detractores, a puerta cerrada y sin contar con los sectores sociales afectados. EFE