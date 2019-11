Pablo Alborán: Odio que me cataloguen en mi vida y más aún en mi música

Javier Herrero.

Madrid, 6 nov (EFE).- Pablo Alborán está 'ilusionado ante una etapa nueva' que musicalmente abre este miércoles con 'Tabú', tema inédito junto a la cantante pop estadounidense Ava Max en el que descubre nuevas colores y que, tal y como describe el título, ha supuesto derribar ideas preconcebidas sobre su estilo.

'Musicalmente esto era un tabú. Siempre se me ha catalogado como cantante romántico, pero yo odio el catálogo en todo, en mi vida personal y en la música más', reconoce de manera franca el artista en una charla con Efe pocas horas antes de presentarse la canción y el videoclip (casi un cortometraje) que lo acompaña.

Los primeros segundos anticipados en los días previos, con un ritmo más rápido de lo habitual en él, ya hizo que algunas personas se llevaran las manos a la cabeza ante la perspectiva de que 'no volviera a ser el mismo'.

'La canción la he compuesto yo, sigo cantando yo, así que mi esencia está ahí', subraya Alborán, para quien este tema lo que marca es 'un momento y que ese momento se alargue lo que tenga que ser'.

De hecho, está componiendo 'sin parar, viajando y haciendo cosas distintas que igual no salen, aunque el propósito es que haya un nuevo álbum el próximo año'.

Es el próximo año también cuando debería lanzarse el álbum de debut de la intérprete y compositora Ava Max, quien se ha propulsado a la fama gracias a múltiples colaboraciones y, sobre todo, por el éxito de canciones propias como 'Sweet But Psycho'.

'Esta canción surgió en mi casa, primero la melodía. Me di cuenta de que podía encajar con el inglés y el español. Cuando se lo propusimos a Ava, mandó la canción inmediatamente, a los tres días, y eso me hizo darme cuenta de su ilusión', rememora su autor.

Sentada a su lado durante la entrevista, apunta Max que la primera vez que escuchó 'Tabú' ya le pareció 'muy pegadizo'.

'Para mí todo esto es muy nuevo, porque nunca había hecho nada español. Pero es excitante y creo que me acerca a mis raíces albanesas. ¡Hasta mi madre está emocionada por eso!', afirma esta mujer, dueña aparentemente de una energía inagotable.

La grabación del videoclip del malagueño Santiago Salviche les dio la oportunidad de encontrarse frente a frente. Fue entonces cuando establecieron una buena conexión que parece fluir en los dos sentidos.

'No nos conocíamos nada, pero nos lo hemos pasado muy bien. Él es increíble y cuanto más lo conozco, más descubro el talento que tiene', apunta la artista americana.

El videoclip recupera el espíritu de 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca en 'una historia con raíz, mezclada con un ambiente a lo 'Blade Runner' o 'Juego de Tronos', algo de vikingos también y de atmósfera futurista'.

En él, siguiendo el relato original, la protagonista rompe un tabú al enamorarse de otro justo antes de casarse, en un matrimonio planificada por la familia.

'Buscábamos un vídeo con dramatismo, a la vez que sensual y elegante, desde la humildad y el respeto a Lorca', señala Alborán al puntualizar que 'no pretendía reivindicar nada' pero que, dicho eso, 'ojalá que todo el mundo pueda querer a quien quiera'.

Tanto por la cercanía de los comicios generales de este domingo como por la deriva que los derechos en España puedan experimentar según los resultados, resulta inevitable preguntarle si teme un ascenso de la ultraderecha en el país.

'Lo que temo es un ascenso de la falta de libertades, no solo en el matrimonio homosexual, el aborto, en sanidad, en educación o en cultura. Creo que hace falta sentido común. No soy nadie para hablar de políticas, pero como ciudadano que va a votar el domingo, estoy perdido y, como yo, lo está mucha gente', lamenta.

Volviendo a la música, habrá al menos 'una opción' clara de verlos juntos interpretar en vivo esta canción. Para Max, que el pasado fin de semana fue una de las artistas que actuaron en los European Music Awards de MTV celebrados en Sevilla (sur), España ha sido un descubrimiento.

'Aquí me han tratado de manera genial y ya puedo decir que el público español es de los más increíbles que nunca he experimentado', afirma.

Para Alborán, esta colaboración entre países también podría abrirle otras puertas. 'Las que se tengan que abrir, pero no lo he hecho con el objetivo de cruzar el charco, como se dice. Ya he trabajado antes allí, igual no en inglés, pero toda mi intención ha sido pasármelo bien', asegura.

Lo que sí es cierto es que en apenas dos meses se acabará una década que lo vio nacer como artista y que lo coronará como el artista que más discos ha vendido en España en estos diez años.

'Vivo el presente de forma muy inmediata e intento tener la cabeza donde tengo el cuerpo. Estoy en un momento muy bonito de pasármelo bien, querer pasármelo bien y de que los demás también lo hagan', apostilla. EFE