Pablo Alfaro: 'Le he dicho a Imanol que han dignificado la Copa'

Córdoba (España), 20 ene (EFE).- El entrenador del Córdoba, Pablo Alfaro, admitió estar 'totalmente satisfecho y orgulloso' del partido realizado por su equipo, que milita en el grupo IV de Segunda División B, a pesar de perder por 0-2 ante la Real Sociedad en la Copa, y que le dijo a su colega Imanol Alguacil que su equipo ha venido 'a dignificar la competición porque han salido a darlo todo'.

Alfaro valoró el papel de sus futbolistas en una primera parte en la que fueron 'capaces de sumar pases y tener el balón', con periodos en los que se 'igualaron un poco' a la Real.

El técnico aragonés recalcó que el Córdoba lo intentó 'con sus armas', pero en la segunda parte 'ellos mejoraban al equipo con cada cambio', por lo que fue 'muy complicado' poder sostener el pulso.

'Aún así, hemos estado vivos hasta el minuto 85', dijo el entrenador del Córdoba, que calificó como 'de sobresaliente' la trayectoria de los suyos en una Copa del Rey en la que eliminaron al Albacete y al Getafe, 'dos equipos de superior categoría'.

'Es cierto que somos un proyecto importante en Segunda B, pero la Real es un trasatlántico de Primera', manifestó, el técnico, que insistió en que la eliminación no debe deja 'secuelas' y, en todo caso, 'han de ser en positivo', ya que 'si no es así, no se sería inteligente'. EFE

1011821