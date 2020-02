Pablo Bengoechea fue sancionado por haber criticado el uso del VAR en Perú

Lima, 21 feb (EFE).- El entrenador uruguayo del Alianza Lima, Pablo Bengoechea, fue sancionado con dos fechas de suspensión tras haber criticado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y puesto en duda la imparcialidad del uso del video arbitraje (VAR) en la final de la Liga 1 peruana del año pasado.

Bengoechea aseguró este viernes que no pudo defenderse durante el proceso que le siguió la Comisión Disciplinaria de la FPF, que también le impuso una multa de 12.900 soles (unos 3.900 dólares).

'No puedo apelar y no me llamaron para defenderme. Todo lo que diga, no tiene solución. No voy a decir lo que pienso, porque no quiero perjudicar más a Alianza Lima. Mejor me quedo quieto', declaró.

La FPF le abrió un proceso al entrenador uruguayo después de que en diciembre pasado declarara contra la implementación del video arbitraje durante la final de la Liga 1, que el Alianza perdió frente al Binacional.

En ese momento, el entrenador aseguró que le había dicho a los dirigentes y a los jugadores del Alianza que el VAR se iba a equivocar contra su equipo y que la serie final 'estaba perdida'.

Relacionó, además, la decisión del uso del VAR que tomó la FPF con la posición crítica que tienen los dirigentes del Alianza hacia la forma en que se maneja la federación nacional.

La Comisión Disciplinaria de la FPF también sancionó al gerente deportivo del Alianza, Gustavo Zevallos; al jefe de equipo Renzo Gayoso, y al directivo César Torres, quienes manifestaron posiciones similares a las del entrenador.

A Zevallos y Gayoso se les impuso una multa de 10.750 soles (unos 3.250 dólares) y Torres fue suspendido durante un mes para ejercer cualquier actividad deportiva relacionada con el fútbol y deberá pagar una multa de 8.600 soles (unos 2.600 dólares).

Bengoechea aseguró que esta es la primera vez que recibe una sanción de estas características, aunque dijo que cumplirá con la decisión de la Comisión Disciplinaria. EFE