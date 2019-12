Pablo Guede: 'No jugamos ni competimos para callar bocas'

León (México), 1 dic(EFE).- 'No jugamos ni competimos para callar bocas, tratamos de hacerlo lo mejor posible para ver hasta donde podemos llegar', aseguró el argentino Pablo Guede, entrenador del Morelia, quien logró el pase a semifinales del Apertura del fútbol mexicano, luego de eliminar al León.

El León llegó como favorito al partido de vuelta por haber calificado a la Liguilla en segundo lugar, lo que le daba ventaja en caso de empatar con el Morelia, séptimo, y por anotar tres goles en el juego de ida.

Pero Pablo Guede tenía la fórmula del triunfo: 'No había que perder el equilibrio, este partido era de no perder el equilibrio, esa fue una de las claves, que el equipo no se desordenó en ningún momento', aseveró.

Al entrenador no le preocupaban los criterios de desempate ni el marcador adverso, que consiguió igualar en Morelia: él tenía un plan para ganar y sus jugadores lo ejecutaron a la perfección, a pesar de que estuvieron a punto de quedar descalificados en el último minuto por un gol que el árbitro terminó anulando al León.

'Es verdad que nos meten goles, pero nosotros metimos cinco', sentenció.

Según explicó en rueda de prensa, el empate no era opción para Guede, su equipo salió a ganar el duelo de vuelta de la serie.

'Nosotros no podíamos cambiar la forma de jugar pasara lo que pasara, sabíamos que nos podíamos poner hasta 2-0 perdiendo y teníamos que seguir de la misma manera, por eso con el 1-0 en contra el equipo no varió, porque teníamos un plan lo ejecutaron a mil maravillas los futbolistas', explicó Guede.

El primer tiempo quedó en tiros a gol de ambos equipos, pero la segunda mitad fue intensa.

El León se colocó al frente del marcador gracias a una jugada individual del delantero argentino Víctor Ismael Sosa, quien venció con un disparo dentro del área al portero del Morelia Sebastián Sosa (m.52).

Morelia presionó y en cinco minutos le dio la vuelta al marcador: el mexicano Miguel Ángel Sansores, quien entró de cambio en la segunda mitad, remató de cabeza al minuto 67 para vencer a Rodolfo Cota y descontar, y al 72 el peruano Edison Michael Flores disparó desde fuera del área, el balón fue desviado y terminó en el fondo de la portería.

'Todo lo que hicimos lo trabajamos durante la semana; la manera de defendernos si íbamos ganando en los últimos minutos, la de atacar si íbamos perdiendo', concluyó.EFE