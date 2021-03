Pacheco: 'Habíamos hecho méritos para puntuar'

Madrid, 21 mar (EFE).- El portero del Alavés, Fernando Pacheco, consideró que su equipo hizo 'méritos para puntuar' pese a acabar derrotado por el Atlético de Madrid (1-0) ante el que dispusieron de un penalti en los minutos finales, que el portero esloveno Jan Oblak detuvo a su compañero Joselu Mato.

'Estamos dolidos, creo que habíamos hecho méritos para puntuar hoy aquí, pero a la vez esperanzado y orgulloso de mis compañeros, lo han dado todo, llevamos un mes en el que no se ha reflejado en puntos pero estamos cada vez más cerca del objetivo, si jugamos así lo vamos a conseguir sin ningún tipo de duda', opinó el portero en declaraciones a 'Movistar+' tras acabar el encuentro.

Con el de este domingo, el Alavés encadena seis partidos sin ganar, con cinco derrotas y un empate. 'El fútbol tiene este tipo de rachas, hay que acostumbrarse. Estamos muy cerca de darle la vuelta a todo esto, tenemos que seguir trabajando con humildad, confiando en nosotros y creo que lo vamos a lograr', dijo el portero.

Penúltimos con 23 puntos, los mismos que el Eibar y a dos de la salvación que marca el Elche, para Pacheco la clave para recuperarse de esa situación será saber manejar la presión.

'El equipo que mejor controle sus emociones, que cometa menos errores, va a conseguir el objetivo. Nosotros estamos en una línea ascendente, aunque no estén llegando los puntos, pero vamos por buen camino', consideró.

El portero también salió al paso de los rumores sobre un supuesto mal ambiente en el vestuario 'babazorro'. 'Son cosas que no dependen de nosotros, sabemos lo que tenemos dentro, que estamos remando todos en la misma dirección, los rumores existen y no se puede hacer nada, esperemos que en un futuro no salga tan gratis tirar difamaciones', zanjó. EFE

