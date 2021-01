Pacheta: 'Me voy sumamente contento, el equipo está vivo'

Getafe (España), 20 ene (EFE).- José Rojo, 'Pacheta', entrenador del Huesca, lamentó la derrota frente al Getafe aunque aseguró que se marcha del Coliseum Alfonso Pérez 'sumamente contento' por el juego que realizó su equipo, al que ve 'vivo'.

El Huesca perdió en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe debido a un gol del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri a los 69 minutos y sigue colista de la clasificación con 12 puntos.

'Me voy muy orgulloso aunque el día que ganemos nos iremos contentos. Tenemos que ajustar detalles pero el partido, en general, ha sido completo. Hemos concedido poco a un rival que hemos igualado en sus virtudes, hemos tenido muchos remates y creo que este es el camino', dijo Pacheta en conferencia de prensa.

Pese a la derrota, el técnico burgalés declaró sentirse 'sumamente contento' por el 'digno partido que realizaron los chicos'.

'El plan es siempre ser protagonista y mejor que el rival, pero el oponente también juega. Hemos estado en el partido siempre y hemos acabado volcados en el área rival. Nos ha faltado ser precisos en los remates pero esto va a ser una pelea durísima. Nos hemos dejado el alma y estos chicos no han bajado los brazos. El equipo está vivo', comentó.

En el tiempo añadido el Huesca pudo igualar el partido con un gol que el árbitro anuló por una mano de un jugador del conjunto aragonés.

'Me comentan que la jugada ha podido ser dudosa y tengo que verla. No quiero entrar a valorar algo de lo que no tengo todos los datos', señaló Pacheta, para el que 'lo más justo hubiera sido un empate'. EFE

