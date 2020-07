$!Paciente de Sao Paulo, el brasileño que alberga la esperanza de cura del VIH

En las primeras semanas, 'seguía esperando el día que me iban a decir que el virus había vuelto y habría que reiniciar la medicación. pero hasta ahora no ha vuelto y aquí estoy', celebra.

En términos técnicos, todavía no es posible hablar de una cura porque aún no han transcurrido dos años desde la eliminación del virus de su cuerpo , por lo que se considera que se encuentra actualmente en un 'protocolo de cura funcional'.

El estigma, más vivo que nunca

'Tener en tus manos un resultado de que estás contagiado con el VIH no es fácil. Es desesperante. Yo me quedé desconcertado, entré en pánico', rememora.

Ente la esperanza y el miedo

Cuando recibió la noticia de que el VIH había sido completamente eliminado de su cuerpo y que debía entonces interrumpir la medicación, la primera reacción del 'Paciente de Sao Paulo' fue de asombro.

'Cuando (el médico) me dijo que yo ya no tomaría más el medicamento, me quedé muy asustado y pensé '¿qué pasará? 'Solo me quedaba esperar por aquella bomba que podía explotar a cualquier momento', señala.

Con el paso del tiempo y la realización de pruebas clínicas cada 15 ó 30 días, así como las confirmaciones de la ausencia del VIH en su sangre, el brasileño pasó a renovar cada vez más su 'fe' de que está libre del virus de por vida.

'Vivo esperanzado de que (el VIH) no volverá y con miedo de que vuelva', sintetiza.

Para su 'nueva vida', el Paciente de Sao Paulo no desea 'glorias ni fama', sino ser un 'ejemplo' de esperanza para las 38 millones de personas que viven con el VIH en todo el mundo, según datos de la ONU.

'Cuando leo o veo algo sobre mi caso, parece ser un mundo lejano, lúdico, pero soy yo. Es mi historia y eso me emociona mucho', dice con la voz entrecortada. 'Solo quiero escuchar que muchos otros también están libres del VIH'.