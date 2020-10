Paco López: 'Merecimos más'

Vila-real (Castellón), 4 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que merecieron un mejor resultado ante el Real Madrid (0-2) este domingo en La Cerámica (Vila-real) y deslizó que el madridista Casemiro pudo ser expulsado en la segunda mitad con 0-1 en el marcador.

'Los resultados son siempre justos, pero creo que merecimos más. No sé el qué. Por muchas cosas: por valentía, atrevimiento, por no especular e ir a buscar al Real Madrid arriba y eso no es fácil porque el Madrid de hoy en día no se relaja sin balón', dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico valenciano confesó que el Real Madrid les generó ocasiones en la primera parte y señaló que ante el equipo dirigido por Zinedine Zidane 'si no aciertas en los últimos metros, lo normal es que pierdas'.

'Nos ha faltado precisión en la primera parte para crear más situaciones de gol. Con poco el Real Madrid te genera peligro y en la segunda parte los cambios nos ha dado otro aire. Hemos tenido ocasiones claras, pero nos ha faltado acierto', agregó.

Además, Paco López se mostró extrañado por una acción en la segunda parte en la que el brasileño Casemiro pudo ser expulsado tras una dura entrada sobre el levantinista Melero.

'Lo que no sé y no tengo ni idea es por qué no lo han vuelto a repetir (en la retransmisión televisiva). Es lo único que a mí me extraña, pero no tengo ni idea. Desde el campo me ha parecido que era falta, una entrada por detrás y posiblemente tarjeta, pero estamos en lo de siempre', indicó.

El entrenador del Levante, además, dejó la puerta abierta a la salida de Hernani y Sergio León del equipo valenciano. 'Son jugadores nuestros y la posibilidad existe hasta que no se cierre el mercado y vamos a estar atentos', finalizó. EFE

1005179