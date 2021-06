Padun:'Cuando crucé la meta creí que estaba soñando'

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El ucraniano Mark Padun (Bahrain Victorious), ganador de la penúltima etapa del Dauphiné, que concluyó en la cima de La Plagne, pensó que estaba soñando cuando atravesó la línea de meta, una heroicidad que pudo ver su madre por televisión.

'Es un momento increíble para mi. Es mi primera victoria en el World Tour, además en una de las etapas más duras del Critérium du Dauphiné. Hasta ahora e había encontrado muy al, todos los días pensaba que tal vez era imposible terminar la carrera. Cuando crucé la línea de meta tuve la sensación de que me despertaba en mi cama, pero no es un sueño y ¡gracias a Jesús por esto!.

'Nunca pensé que estaría entre los 10 primeros. Pensé que tal vez llegaría entre los primeros 20 muchachos. Cuando Richie Porte atacó, traté de cerrar la brecha porque mi líder Jack Haig estaba en el grupo.

Padun se animó cuando se vio delante con otros tres corredores, y pensó en hacer algo grande para que le viera su madre por televisión.

'Cuando vi que éramos cuatro al frente con un pequeño espacio, pensé: por qué no hacer algo y que lo vea mi madre en la televisión. Luego Sepp Kuss atacó y simplemente decidí irme. Para mí fue realmente inesperado, me entregué, lo di todo y gané'.

Una victoria que llega después de haber superado una dudas que le plantearon dejar el ciclismo.

'Después del año pasado estaba pensando que quizás el ciclismo no es mi deporte. Es increíble. Quiero agradecer a Jesús y agradecer a mi equipo que creyó en mí y que no me dijo que me detuviera y esperara a otro compañero. Simplemente me dejaron ir por la victoria y les estoy agradecido por esto'. EFE