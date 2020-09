Países Bajos adelanta el horario de cierre en la hostelería y limita el aforo

La Haya, 18 sep (EFE).- El Gobierno holandés anunció medidas 'regionales' para frenar los contagios de coronavirus, que se han disparado hoy a casi 2.000 positivos diarios, por lo que adelanta el cierre de bares y restaurantes en las provincias del oeste del país y limita a 50 personas el aforo.

Una de las principales medidas es el cierre de los bares y restaurantes a la 1 de la madrugada como máximo, lo que supondrá que estos tendrán que reducir las luces, apagar la música y no admitir a clientes a partir de medianoche.

Además, se limitará el aforo y se prohíben todas las reuniones, tanto en interior como en exterior, de más de 50 personas, lo que incluye, por ejemplo, las bodas, aunque se excluyen las manifestaciones, funerales, celebraciones religiosas y prácticas de danza y teatro.

Las medidas afectan solo a seis regiones del oeste del país -con ciudades como Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem y La Haya- donde la estrategia que se aplicaba hasta ahora se limitaba -como en el resto del país- al distanciamiento social, sin mascarillas obligatorias excepto en el transporte público y con las escuelas abiertas en situación de normalidad desde hace un mes.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, explicó en una rueda de prensa que estas medidas adicionales son 'necesarias' para 'recuperar el sentido de emergencia' porque 'el virus está volviendo, los datos son preocupantes' y los holandeses son 'menos estrictos' con las medidas que se aplican ahora, como mantener la distancia de 1,5 metros y lavarse las manos con frecuencia.

Advirtió de que el número de ingresos hospitalarios va en aumento, especialmente en las dos ciudades más grandes del país, Ámsterdam y Rotterdam, y calculó que, al ritmo en el que se están reproduciendo los contagios, Países Bajos se arriesga a sumar unos 10.000 casos nuevos al día dentro de tres semanas.

'No podemos llegar hasta ahí para empezar a preocuparnos. Este es un llamamiento urgente a todos, jóvenes y mayores: respetad de nuevo las reglas básicas', subrayó.

Las medidas entrarán en vigor el día 20 a las seis de la tarde, aunque se espera que cada una de las provincias afectadas anuncie a lo largo del fin de semana medidas adicionales en base a las instrucciones dadas a nivel nacional.

No obstante, no habrá medidas adicionales para la educación -los colegios han reabierto sin mascarilla ni distanciamiento social en clase- y los niños menores de 12 años que tengan, por ejemplo, goteo nasal, ya no tendrán que hacerse la prueba de coronavirus y podrán ir a la escuela con normalidad.

Esta medida, al igual que la priorización de maestros y sanitarios para las pruebas PCR, se toma para relajar la saturación de los laboratorios holandeses que se lleva denunciando en los últimos días.

Países Bajos registró un nuevo récord este viernes, por cuarto día consecutivo, al detectar 1.977 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, según los datos enviados hoy por las autoridades sanitarias locales al Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM).

Por otro lado, y para 'dar ejemplo', la Fiscalía holandesa confirmó hoy haber multado con 390 euros al ministro de Justicia y Seguridad, Ferdinand Grapperhaus, por celebrar su boda sin respetar el distanciamiento social y otras medidas impuestas, entre otros, por su Ministerio para frenar los contagios. EFE