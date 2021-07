Países Bajos estudia reimponer restricciones por el aumento de contagios

La Haya, 8 jul (EFE).- El Gobierno neerlandés advirtió hoy de que considerará mañana, viernes, la necesidad de reinstaurar las restricciones para frenar el fuerte aumento de los contagios, que alcanzaron 5.475 en las últimas 24 horas, frente los 800 del pasado día 1, aunque esto no ha supuesto todavía una subida de las hospitalizaciones.

El ministro neerlandés de Sanidad, Hugo de Jonge, afirmó que 'estamos viendo un aumento muy rápido que aún no se traduce en ingresos hospitalarios, pero está yendo muy rápido', y aseguró que analizará mañana las propuestas que prevé hacer esta tarde el equipo de gestiones de brotes (OMT), que está estudiando la necesidad de restricciones.

Fue el Gobierno quien solicitó ayer a este equipo de virólogos y científicos que le han asesorado en la pandemia analizar cómo se debe reaccionar al aumento de casos.

La cifra registrada hoy es la más alta desde mediados de mayo y es seis veces más que hace una semana.

El Instituto de Salud Pública (RIVM) informó de 5.475 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 1.815 más que ayer, mientras que la semana pasada se registraban unos 700-800 casos al día.

Ayer el dato superó los 3.600 en un solo día y confirmó el aumento de casos desde el fin del confinamiento el 26 de junio, incluido el fin de la mascarilla en interiores, la relajación del teletrabajo y la reapertura total de la hostelería y el ocio nocturno, aunque la variante delta es también responsable del aumento y está detrás de la mitad de los contagios.

Todavía no está claro qué tipo de medidas se anunciarán, dado que las hospitalizaciones siguen la tendencia a la baja, y el ministro señaló que “siempre que hemos intervenido fue para proteger a los más vulnerables y no sobrecargar los hospitales, y los contagios hoy prevalecen entre los jóvenes, que no ingresan de inmediato al hospital”.

En la actualidad, hay 196 enfermos de covid-19 en hospitales, 10 menos que ayer, y de ellos, 90 están en cuidados intensivos, según cifras del centro de distribución de pacientes.

De Jonge alertó de que, si siguen subiendo los contagios con esta rapidez, Países Bajos corre el riesgo de pasar de verde/naranja a rojo en el mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), un color que señala a países de la Unión Europea (UE) con una incidencia acumulada de 75 y 200 por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En esta misma línea se ha expresado hoy la industria de viajes, que teme que los países europeos impongan restricciones de viaje a los turistas neerlandeses, lo que sería “dramático” para la temporada de verano.

El ministro también instó a los escépticos de las vacunas a recibir una inyección porque “o eliges eso, o más o menos eliges contagiarte en algún momento en los próximos meses”.

El país ha administrado ya 17,2 millones de dosis, con una media de 258 inyecciones por minuto, y 6,5 millones de ciudadanos tienen ya la pauta completa, lo que supone cerca del 40% de la población, en su mayoría personas mayores de 65 años. EFE

