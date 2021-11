Países Bajos “presume” que hay casos de ómicron entre pasajeros de Sudáfrica

La Haya, 27 nov (EFE).- El Instituto de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) aseguró este sábado que “presume” que la nueva variante ómicron del coronavirus se encuentra en “varias de las personas” sometidas a PCR ayer tras aterrizar en dos vuelos procedentes de Sudáfrica y subrayó que los resultados definitivos se conocerán mañana.

“Se presume que la variante ómicron se encontró en varias de las personas examinadas. El RIVM está llevando a cabo ahora análisis adicionales por medio del conocido como estudio de secuencia. Con estos análisis se puede determinar de forma definitiva la presencia de la variante ómicron”, subrayó el organismo neerlandés en un comunicado.

Un total de 624 pasajeros procedentes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo fueron sometidos este viernes a pruebas de coronavirus, y los 61 que dieron positivo se encuentran ahora en cuarentena obligatoria en un hotel o en su domicilio, dependiendo de si residen solos o no, y pueden aislarse sin compartir casa.

Las muestras recogidas para estos test han sido enviadas al RIVM para su posterior análisis, y los resultados finales de todas las muestras sospechosas se esperan en el transcurso de este domingo.

Un portavoz del RIVM, Coen Berends, dijo en una explicación a la televisión pública NOS que “en una serie de pruebas rápidas, se encontró una anomalía en la llamada proteína de pico, que indica que se trata de una variante anormal del virus” y esto llevó a “sospechar fuertemente que es ómicron”.

No obstante, un análisis de la secuencia del virus “debería proporcionar una respuesta definitiva” mañana sobre la cepa con la que estos pasajeros están contagiados.

A pesar de no tener los resultados definitivos, el RIVM publicó estas conclusiones preliminares para instar a los viajeros que hayan regresado de algún país del sur de África desde el pasado lunes a hacerse una prueba, incluso si no presentan síntomas de covid-19, e independientemente de si están o no vacunados.

Mientras investigan los resultados de los 61 pasajeros procedentes de Sudáfrica, las autoridades neerlandesas están tratando de localizar a aproximadamente 5.000 pasajeros que llegaron la última semana de algún país del sur de África para someterlos a una prueba de coronavirus.

Los servicios neerlandeses de salud municipal (GGD) buscan a las personas que aterrizaron en Ámsterdam desde el pasado lunes en vuelos procedentes de Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue o Sudáfrica.

El Gobierno neerlandés declaró este viernes al mediodía la suspensión total de todos los vuelos procedentes de países del sur de África como una medida de prevención tras la detección de la nueva variante del coronavirus en la región.

Estos países pasaron a ser, además, “clasificados como áreas de muy alto riesgo” de coronavirus, lo que supone “una obligación de cuarentena” y el sometimiento a dos pruebas a los viajeros de estos países, y una de ellas debe ser de menos de 24 horas.

Los veintisiete de la Unión Europea (UE) también acordaron el viernes por la tarde suspender los vuelos a siete países africanos debido a la nueva variante, informaron a EFE fuentes europeas. Se trata de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini. EFE

ir/cat/pddp