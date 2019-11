Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El centrocampista argentino Exequiel Palacios está 'prácticamente vendido' al Bayer Leverkusen según ha admitido su actual entrenador, Marcelo Gallardo, técnico del River Plate.

Gallardo, que compareció en rueda de prensa previa al partido que disputará el domingo el River Plate contra Newell's, dio por hecho que perderá a su centrocampista una vez dispute los tres partidos (dos de la Superliga y otro de Copa) que le restan en la temporada y mostró su malestar por la situación que se ha provocado con uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

'Yo no sé muy bien lo que va a pasar. No tengo la precisión exacta de qué es lo que va a pasar (respecto a una posible desbandada de sus jugadores). Todavía nosotros no terminamos el año y ya tenemos un jugador que está prácticamente vendido. Yo no sé cuál fue el apuro, si de afuera tenían apuro en cerrar esto. Yo ya tengo un jugador pensando que se va a ir y todavía tengo tres partidos por delante. ¿Podían esperar un poquito más? ¿Podíamos nosotros esperar un poquito más? Esas cosas yo ya no las manejo, pero ahora yo ya tengo que pensar que tengo un jugador que va a estar dentro de la nómina de estos tres partidos -porque es un jugador de mucho valor para nosotros- pero ya con la cabeza sabiendo que se va a ir', indicó.

El fichaje de Palacios, que hace un año -antes de la final de la anterior Copa Libertadores- se daba por hecho que sería traspasado al Real Madrid, estaría fijado en casi 22 millones de euros (unos 24 millones de dólares) y alimenta las especulaciones sobre el futuro del chileno Charles Aránguiz.

Aránguiz tiene contrato con el Leverkusen hasta el 30 de junio de 2020 y pese a que el propio CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, afirmó a Efe que la intención del club alemán es ofrecerle la renovación, esta aún no se ha producido, lo que deja al internacional chileno las manos libres para negociar con cualquier club desde el próximo 1 de enero. EFE