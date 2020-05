Palau: 'Si el cuerpo va bien tendremos Europeos y Olimpiadas'

Madrid, 19 may (EFE).- La base internacional española Laia Palau aseguró que 'si el cuerpo va bien' durante la próxima temporada con el Spar Citylift Girona, con el que renovó su contrato recientemente, podrá afrontar durante el próximo verano el Eurobasket 2021 y los Juegos Olímpicos de Tokio.

'Sigo teniendo un equipo, acabo de renovar esta semana, estoy contenta porque en esta época de incertidumbre saberlo es bueno. Seguiré jugando en Girona y si el cuerpo va bien tenemos unos Europeos y unas Olimpiadas, así que más que dejar yo el baloncesto el baloncesto me va a dejar a mí, este es el plan', explicó Palau durante una mesa redonda por videoconferencia.

La capitana de la selección femenina explicó durante una charla virtual organizada por la Asociación Española de Médicos de Baloncesto (AMEB) que tras ganar el último Europeo se planteó 'dejarlo con la selección' y competir solo este año en el baloncesto de clubes, pero tras finalizar antes de tiempo esta temporada por la COVID-19, decidió seguir un año más e igual con la selección.

'Yo iba a dejarlo con la selección, en mi cabeza seguía la idea de competir, seguir en Girona y acabar esta liga, ahora con más motivo, porque el sabor de boca de esta última ha sido nada', explicó.

No obstante, el panorama en el conjunto gerundense, con el que renovó por una temporada el pasado domingo, es incierto, dado que no saben en qué competición europea jugarán la próxima temporada, o qué ocurrirá con la Eurocopa, en la que estaban en cuartos de final.

'Están pensando si para el año que viene hacen una Final a Ocho de la Euroliga, también para la Eurocopa... Están en propuestas pero no ha salido nada claro. De hecho, el equipo en Girona se está montando y no sabemos si competirá en Euroliga o Eurocopa, y el presupuesto varía en función de eso', comentó.

Al margen de esta situación, Palau admitió que vive este momento 'relajada', ya que al haberse finalizado la Liga Femenina Endesa sabe que tiene 'tiempo para prepararse', así como consideró que jugar a puerta cerrada será como volver a la época 'junior'.

'Al final cuando te pones en la cancha y estás concentrado no lo piensas, te da igual si la gente grita o no, y creo que esto no será para siempre', finalizó Palau, que compartió sus impresiones con el entrenador de la selección española masculina Sergio Scariolo, el pívot Marc Gasol y el base Ricky Rubio. EFE

