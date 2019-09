Palmarés de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián

San Sebastián (España), 28 sep (EFE).- La película brasileña 'Pacificado', dirigida por el texano Paxton Winters, fue la triunfadora de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con la Concha de Oro a la mejor película. Este es el palmarés completo:

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Pacificado', dirigida por Paxton Winters.

Premio Especial del Jurado: 'Próxima', de Alice Winocour.

Concha de Plata al Mejor Director: Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga, por 'La trinchera infinita'.

Concha de Plata al Mejor Actor: Bukassa Kabengele, por 'Pacificado'.

Concha de Plata a la Mejor Actriz: ex aequo Greta Fernández, por 'La hija de un ladrón', y Nina Hoss, por 'The audition'.

Premio a la Mejor Fotografía: Laura Merians, por 'Pacificado'.

Premio al Mejor Guion: Luiso Berdejo y Josemari Goenaga, por 'La trinchera infinita'.

Premio Nuevos Directores: 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme.

Premio del Público: 'Especiales', de Olivier Nakache y Eric Toledano.

Premio Horizontes Latinos: 'De nuevo otra vez', de la argentina Romina Paula.

Premio de la Juventud: 'Las buenas intenciones', de Ana García Blaya.

Premio Cine en Construcción: 'Sin señas particulares', de la mexicana Fernanda Valadez.

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'Ich war zu hause aber...' de Angela Schanelec. Mención especial 'Les enfants d'Isadora' de Damien Manivel.

Premio 'Otra mirada', de TVE: 'La ola verde', de Juan Solanas.

Premio Irízar del Cine Vasco: 'La trinchera infinita'. de Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga.

Premio del Público a la Mejor Película Europea: 'Sorry We Missed You'. de Ken Loach.

Premio FIPRESCI: 'La trinchera infinita', de Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga.

Premio Feroz Zinemaldia: 'La trinchera infinita'. de Aitor Arregi, Jon Garaño y Josemari Goenaga.

Premio Cooperación Española: 'Nuestras madres', del guatemalteco César Díaz.

Premio Sebastiane: 'Monos', dirigida por Alejandro Landes. EFE

