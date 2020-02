Palmeiras anuncia fichaje del lateral uruguayo Matías Viña

Sao Paulo, 31 ene (EFE).- El Palmeiras anunció este viernes el fichaje del joven lateral uruguayo Matías Viña, revelación del Nacional de Montevideo y quien ha venido jugando con la selección de su país en los recientes amistosos.

En el perfil oficial del Palmeiras en la red social Twitter, el club paulista publicó un vídeo del propio jugador en el que Viña confirma el cierre de las negociaciones y anuncia que viajará a Brasil en los próximos días para incorporarse al equipo comandado por el experimentado técnico Vanderlei Luxemburgo.

'Hola, aquí quien habla es Matías para mandarles un fuerte abrazo para toda la hinchada del Palmeiras. Espero que nos veamos en breve', señaló el lateral de 22 años, quien era pretendido también por varios clubes de Europa.

En su cuenta de Twitter, Viña se despidió del Nacional y dejó en abierto la posibilidad de un día retornar al equipo tricolor de la capital uruguaya.

'Mi agradecimiento a todos los compañeros y empleados del Nacional y a esa hinchada maravillosa por los años vividos. Todos me ayudaron a cumplir mis sueños de niño: vestir la camiseta del Nacional, jugar en la selección juvenil, después en la absoluta y ser campeón con la camiseta de mis amores', declaró.

Viña añadió: 'Viví momentos increíblemente felices y otros no tanto. Pero todos me dejaron enseñanzas y me ayudaron a crecer. Este es un 'hasta luego''.

Profesional desde 2017 con Nacional, Viña se destacó en 2019 cuando disputó cuarenta partidos y marcó cinco goles, una campaña que lo llevó a la selección mayor en el segundo semestre, después del combinado charrúa participar en la Copa América de Brasil.

En los seis partidos a los que fue convocado, Viña apareció como titular en cuatro de ellos. Actualmente el Palmeiras tiene como lateral izquierdo a Diogo Barbosa, de altibajos en la temporada pasada, y al juvenil Lucas Esteves, situación que ha llevado a Luxemburgo a improvisar en esa posición al zaguero Víctor Luis.

El uruguayo se convierte en la principal contratación del Palmeiras en esta temporada, después de dos inicios de año anteriores en los que el equipo paulista presentó a varios jugadores de cartel que llevaron al 'Verdao' a conquistar la liga en 2018 y a disputar el título de 2019. EFE