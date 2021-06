Palou: “Tengo ganas a morir de ganar la Indy 500, pero más del campeonato”

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- Àlex Palou se quedó a dos vueltas de ganar las 500 Millas de Indianápolis, y convertirse en el primer piloto español en lograrlo, y aseguró a EFE que la tristeza por ello, a pesar de acabar segundo y liderar el campeonato, le duró “cinco o diez minutos” a la vez que comentó en rueda de prensa que tiene “ganas a muerte” de vencer en la icónica carrera, pero que tiene “más de ganar el campeonato”.

“No es lo mismo ganar una carrera que son 200 vueltas a ganar un campeonato entero. Tengo ganas a morir de ganar las 500 Millas de Indianápolis, pero tengo más de ganar el campeonato”, comentó.

Una carrera en la que siempre estuvo delante y que lideró en las vueltas finales hasta la 198 de 200, cuando el brasileño Helio Castroneves le adelantó y aprovechó los doblados para que le dieran rebufo y defender así la posición.

“Tuvo muy buen ‘timing’. Iban muy lento los del tráfico. Cuando yo iba primero el rebufo le ayudaba mucho y después le ayudaron los doblados. Quizá si tarda una curva más en intentar pasarme, no hubiera podido”, recordó.

“Sentí que tenía una gran oportunidad porque teníamos un gran ritmo, hicimos muy buenas paradas, una gran estrategia... y nunca sabes cuándo vendrá otra vez. Al acabar no estaba enfadado, sí un poco triste”, dijo.

“Duro cinco o diez minutos, no más. Es más que nada, no porque no le des importancia a ser segundo, sino porque nunca sabes cuando vas a tener otra oportunidad así. Iba muy bien. Mira Ryan Hunter-Reay, ha dicho que tenía ritmo pero que tuvo una mala parada y adiós. Nadie se acuerda ya. Todo el mundo se va a acordar de Helio. Pero a los diez minutos pensé que estaba en la Indy 500 por segundo año consecutivo, con público, un gran equipo... ese día sí que me daba más igual ser líder del campeonato”, amplió al ser preguntado por EFE.

Un Àlex Palou, impulsado por Mónaco Increase Management, que ponderó el crecimiento que le ha dado en España su gran actuación en las 500 Millas de Indianápolis: “Habríamos podido hacer aún más. Hemos hecho bien, está muy bien hacer segundo, pero tenemos que ser el primer español en ganar las 500 Millas. Está todo el mundo muy contento y en España nos empiezan a seguir más gente, que está muy bien”.

Dos semanas después afronta un doble Gran Premio, con carrera el sábado y el domingo, en un circuito nuevo para él, en Detroit, en el que defenderá su liderato del campeonato con 248 puntos por los 212 de su compañero Scott Dixon. Y lo hará con una penalización de seis posiciones por cambiar el motor durante Indianápolis.

“En este campeonato, centrarse en sumar puntos es la manera de ganar. Es tan competitivo que vas a tener días malos y si los conviertes en regulares tendrás diez puntos más y eso marca la diferencia. Scott se pone en ese modo y por eso ha ganado seis mundiales. Primera carrera, seis puestos de sanción y teniendo la carrera del domingo me pondré en ese modo e intentar sumar todos los puntos que pueda. Eso sí, si puedo ganar me arriesgaré al 200 %”, aseguró a EFE. EFE

