Panamá acumula 64.191 casos de COVID pero muestra bajada en nuevos contagios

Panamá, 30 jul (EFE).- Panamá acumula hasta este jueves y tras 144 días de pandemia un total de 64.191 casos y 1.397 muertes por la COVID-19, informaron las autoridades de salud, que reportaron una ligera disminución en la explosiva escalada de contagios que se ha dado en los dos últimos meses.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 992 casos positivos y 23 nuevas muertes en las últimas 24 horas, que hacen un total de 64.191 contagios y 1.397 defunciones por la enfermedad, que en el país tiene una letalidad de 2,2 %.

Hay 1.453 pacientes hospitalizados, 161 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 1.992 en sala general, mientras que 22.457 están en aislamiento domiciliario, y otras 666 en hoteles que funcionan provisionalmente como hoteles.

Panamá ha efectuado hasta ahora, desde el primer caso descubierto el 9 de marzo pasado, 219.942 pruebas de detección de contagio por COVID-19, 69,6 % negativas y 30,4 % positivas, dijo la directora de Epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, que hoy se reintegró a sus labores tras someterse a una cuarentena y tratamiento preventivo.

Los test por 100.000 habitantes ascienden a 5.141, con 3.212 en las últimas 24 horas, para una positividad de 29 %.

El informe señaló que la constante de muertes según con el rango de edad se mantiene entre las personas de más de 60 años, las cuales acumulan 994 de las 1.397 defunciones producidas hasta ahora.

Las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste son las de más alta incidencia de casos, con 36.900 y 11.207, respectivamente. Allí las personas solo tienen dos horas al día para abastecerse, según con el género y número de identidad personal.

En tres provincias de la región central del país se han abierto algunas actividades comerciales y de servicios profesionales por presentar una baja incidencia de casos.

Las autoridades sanitarias destacaron este jueves que se observa un bajada lenta y gradual en el ritmo de crecimiento de los nuevos contagios.

'Hemos notado que en los últimos estudios epidemiológicos y en las últimas cifras que se han estado presentando en el país, los nuevos casos vienen disminuyendo, cada vez tenemos un grupo menor de casos', afirmó el ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre.

El titular de Salud dijo que esto puede estarse produciendo por varias razones, que no precisó, y advirtió que aún cuando las cifras pudieran estar bajando de manera 'lenta y gradual', es muy importante que la población siga las indicaciones del Minsa porque 'el virus sigue afuera, esperando que nosotros nos descuidemos para poder infectarnos y que nos contagiemos'.

'No aflojemos Panamá, es bien importante', remarcó el Ministro, y recomendó a quien no tenga que salir de casa 'que no lo haga'. EFE